Ministarstvo pravde Srbije obavešteno je da je u Španiji po međunarodnoj poternici uhapšen Vasilije Gačević (25), osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića na Dorćolu u Beogradu, i od srpskih državnih organa zatraženo je da dostave dokumentaciju na osnovu koje će se odlučivati o njegovog ekstradiciji, saznaje nezvanično Kurira.

Prema rečima sagovornika Kurira, Srbija će već u narednim danima dostaviti sve neophodno za izručenje osumnjičenog, ali bi sam postupak mogao da potraje i nekoliko meseci. Gačeviću je inače 19. janura određen ekstradicioni pritvor.

- Za Gečevićem je bila raspisana poternica koja je bila aktivna na nivou celog sveta. Procedura je takva da je sada na potezu Srbija koja treba da dostavi informacije, odnosno dokumentaciju koja se odnosi na krivični postupak zbog kog tražimo njegovo izručenje. U ovakvim slučajevima, ceo postupak moglo bi da ubrza ukoliko uhapšeni pristane da bude izručen, ali se to dešava u retkim slučajevima - objašnjava sagovornik Kurira.

Gačević i Dančić Foto: MUP Srbije, Printscreen

Podsetimo, Gačeviću su lisice stavljenje posle dve godine skrivanja. Prema nezvaničnim informacijama, lisice su mu stavljene u Barseloni.

Gačević se, podsetimo, sumnjiči da je u noći između 24. i 25. februara 2024. sa saučesnikom Markom Dančićem na ulici na Dorćolu nasrnuo na Savića. MMA borca i srspkog reprezentativca, uboli su nožem 19 puta i on je preminuo.

Teško povređenom mladiću pokušao je da pomogne oštećeni Stefan Marković, koji se slučajno zatekao u blizini, ali je Gačević tada nožem napao i njega i zadao mu teške telesne povrede.

Jeziv napad u Dunavskoj ulici snimile su i kamere, a potraga za osumnjičenima je počela odmah, ali su oni uspeli da pobegnu i napuste Srbiju.

Istragu o zločinu, podsetimo, vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Gačeviću, za kojim je bila raspisana poternica, određen je pritvor u koji će biti sproveden po izručenju.