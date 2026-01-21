Slušaj vest

Aleksandar Zarić (39), navijač Zvezdine grupe Heroes, preminuo je, a društvene mreže preplavljene su oproštajima od njega.

Zarić je, navodno, prema pisanju poznanika na društvenim mrežama, preminuo iznenada, u snu, najverovatnije od infarkta. Njegov prerani odlazak iznenadio je poznanike i prijatelje, te su se mnogi na društvenim mrežama, ispod njegove crno bele slike pitali zašto je to tako moralo da bude i šta se uopšte dogodilo mladom čoveku.

Foto: Printscreen

- Neka počiva u miru naš dobri Aca, brat, prijatelj. Anđeli neka te čuvaju - samo su neki od oproštaja na društvenim mrežama.

Od Zarića su se oprostili i navijači Partizana i naveli da je on bio iskreni poštovalac Crvene zvezde i pravi navijač.

U dnevnim novinama osvanule su i čitulje za prerano preminulog Zarića, a jednu od njih dala je grupa Heroes.

Foto: Printscreen

- Postoje trenuci kada reči gube smisao, ostaje samo ogromna tuga i praznina koju je teško opisati. Bio si ljudina, gorostas velikog srca i vedrog duha koji je svaki naš trenutak činio boljim. Ljudi kao ti ne odlaze, zauvek ćeš ostati u našim srcima i na taj način nastaviti i dalje sa nama da koračaš rame uz rame.