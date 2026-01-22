Slušaj vest

Crnogorske bezbednosne službe sprečile su 22. januara 2021. godine čak četiri planirane likvidacije pripadnika zaraćenih kotorskih klanova, koje su, prema operativnim podacima, trebalo da budu izvedene gotovo istovremeno u Tivtu, Budvi i Podgorici!

Među planiranim metama bili su Veljko Belivuk i Marko Miljković, ali i više visokopozicioniranih pripadnika kavačkog i škaljarskog klana.

- Radilo se o planiranoj akciji likvidacija, sa jasno određenim metama i izvršiocima. Cilj je bio da se u jednom danu nanese odlučujući udar suprotnoj strani - rekao je izvor blizak istrazi.

HRONOLOGIJA Sprečene likvidacije u Crnoj Gori x 22. januar - Veljko Belivuk i Marko Miljković u Tivtu x 22. januar - Marko Ljubiša Kan u Budvi x 22. januar - Slobodan Kašćelan u Podgorici

Prva sprečena likvidacija u Tivtu

Prema podacima iz istrage, prva likvidacija bila je planirana na aerodromu u Tivtu, gde su meta trebalo da budu Veljko Belivuk i Marko Miljković, u trenutku kada su se spremali za povratak u Beograd.

- U Tivtu je osujećen plan "škaljaraca" koji su hteli da likvidiraju Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u momentu kada je trebalo da se ukrcaju na avion za Beograd na aerodromu u Tivtu - podseća sagovornik Kurira.

Veljko Belivuk i Marko Miljković

Naime, oni su došli 17. januara u Crnu Goru u posetu Radoju Zviceru, navodnom vođi kavačkog klana na babine, i tada su privedeni na informativni razgovor. Kada su 22. januara hteli da se ukrcaju na avion u Tivtu, sprečena je likvidacija, jer su istražitelji sve vreme pratili Belivuka, a osumnjičeni su uhapšeni.

- Kao naručilac ove likvidacije označen je Janko V., koji je godinama na robiji u Spužu zbog niza krivičnih dela, a označen je kao pripadnik škaljarskog klan - kaže naš sagovornik.

Detalji o boravku Belivuka i Miljkovića u CG

S tim u vezi, pred sudom u Crnoj Gori nedavno su izneti i detalji o boravku Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, o čemu detaljnije možete pročitati u našem odvojenom tekstu. Nekadašnji službenik policije Enis Baković, podsetimo, svedočio je na suđenje Zoranu Lazoviću da tada nije postojala formalna zabrana njihovog ulaska u zemlju, već operativna mera nadzora.

- Radilo se o operativnoj meri, ne o zabrani ulaska. Krajem 2020. Zoran Lazović mi je usmeno dao zahtev, ne nalog, da oni rade na nekom predmetu iz OKG i da je potrebno da se skine ta operativna mera. Kasnije sam čuo da su neka lica bila na merama tajnog nadzora i da su potom i uhapšena zbog planiranja ubistva Belivuka i Miljkovića - rekao je prošle nedelje Baković.

U istom danu planirane još 2 likvidacije

Istovremeno, u Budvi je razotkriven plan za likvidaciju Marka Ljubiše Kana, visokorangiranog pripadnika škaljarskog klana. Policija je, kako se navodi, otkrila da su osumnjičeni danima pratili njegovo kretanje i čekali pogodan trenutak za napad.

- Druga sprečena likvidacija bila je u Budvi, gde su Kraljevčani Lazar I. i S. S. hteli da smaknu Marka Ljubišu Kana, visokopozicioniranog člana škaljarskog klana - objašnjava izvor.

Marko Ljubiša Kan

Kan više puta bio meta Marko Ljubiša Kan nekoliko puta bio je meta vođe kavačkog klana Radoja Zvicera. - Radoje Zvicer i Nikola Vušović terete se da su sredinom 2020., u Crnoj Gori i Srbiji, organizovali kriminalnu organizaciju čiji su pripadnici prihvatili zadatak da ubiju Kana - navodi se u optužnici. Marko Ljubiša Kan tokom prethodnih godina preživeo je šest atentata, poslednji 7. avgusta ove godine, kada je na njega, dok je bio na bazenu jednog poznatog hotela u Pržnu pucao državljanin Severne Makedonije.

Potom, u Podgorici je, prema operativnim saznanjima, planirana likvidacija i Slobodana Kašćelana, označenog kao jednog od vođa kavačkog klana.

Slobodan Kašćelan

On je tog dana trebalo da se pojavi pred sudom, što je, kako se sumnja, trebalo da bude iskorišćeno za napad.

- Istog dana 22. januara smrt je izbegao i Slobodan Kašćelan, navodni vođa kavačkog klana, koji je tog dana trebalo da ide na suđenje u Viši sud u Podgorici. Napad je bio planiran u blizini pravosudnih institucija, što pokazuje stepen drskosti kriminalnih grupa. Zaraćeni klanovi će, po svemu sudeći, ići do istrebljenja.

Pakleni plan ove grupe bio je da aktiviraju improvizovanu eksplozivnu napravukoju bi postavili tako što bi motociklom prišli njegovom vozilu i magnetom je prikačili.