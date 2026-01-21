Još uvek se ne može tvrdi na koji način je čovek nastradao
JEZIV PRIZOR! TELO PLUTALO NIŠAVOM: Reka je donela leš starijeg muškarca, zaustavile su ga grane (foto, video)
Telo muškarca starije životne dobi pronađeno je jutros oko 9.30 u reci Nišavi u Nišu.
Telo je nađeno kod splava, a zaustavljeno je kod grane koja se naslanja na ovaj lokal.
Foto: Marko Smiljković
Prizor je bio jeziv, jer je Nišava donela telo koje se zakačilo na ovu veliku granu. Odmah su došle nadležne službe i izvadile telo iz reke.
- Mi smo nakon prijave izašli na luce mesta i obavljen je uviđaj. Obavešteno je nadležno tužilaštvo - rečeno nam je u niškoj policiji.
Foto: Marko Smiljković
Za sada se o okolnostima smrti ovog muškarca ne može ništa tvrditi.
- Utvrđuju se okolnosti pod kojima se nesreća desila. Prema prvim informacijama iz istrage, nema sumnjivih okolnosti koje bi ukazivale na to da je reč o zločinu - pojašnjava nam izvor.
