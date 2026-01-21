Slušaj vest

Telo muškarca starije životne dobi pronađeno je jutros oko 9.30 u reci Nišavi u Nišu.

Telo je nađeno kod splava, a zaustavljeno je kod grane koja se naslanja na ovaj lokal.

Foto: Marko Smiljković

Prizor je bio jeziv, jer je Nišava donela telo koje se zakačilo na ovu veliku granu. Odmah su došle nadležne službe i izvadile telo iz reke.

- Mi smo nakon prijave izašli na luce mesta i obavljen je uviđaj. Obavešteno je nadležno tužilaštvo - rečeno nam je u niškoj policiji.

Foto: Marko Smiljković

Za sada se o okolnostima smrti ovog muškarca ne može ništa tvrditi.

- Utvrđuju se okolnosti pod kojima se nesreća desila. Prema prvim informacijama iz istrage, nema sumnjivih okolnosti koje bi ukazivale na to da je reč o zločinu - pojašnjava nam izvor.