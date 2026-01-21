OTKRIVAMO DETALJE KRVAVE SLAVE! UJAK PUCAO U SESTRIĆA IZ PUŠKE: Mladić skočio da zaštiti brata, pa dobio metak!
Mladić S.S. (29) ranjen je na proslavi slave Sveti Jovan, kada ga je, kako se sumnja, posle svađe upucao rođeni ujak A.S. (45) u selu Mala Vrbnica kod Kruševca!
Incident se dogodio sinoć u kasnim večernjim satima, a kako Kurir nezvanično saznaje, lekari kruševačke opšte bolnice prijavili su policiji da se kod njih nalazi ranjeni mladić.
Došao u pratnji oca
- Iz Opšte bolnice pozvali su policiju i rekli da se kod njih nalazi mladić S.S. koji je došao u pratnji oca i koji ima ranu od metka u levoj podlaktici. Kako su objasnili, mladić je ispričao da ga je tokom proslave Svetog Jovana ranio ujak - kaže izvor Kurira i dodaje da su patrole odmah poslate u Malu Vrbnicu, ali i da su inspektori otišli u bolnicu da porazgovaraju sa ranjenim momkom kome je brzo pružena lekarska pomoć.
Mladić je inspektorima, kako dalje otkriva izvor Kurira, do detalja opisao dešavanja na krvavoj slavi.
- On je ispričao da je sa bratom i ocem otišao u Malu Vrbnicu kod ujaka na slavu, ali da se se tamo njegov brat i ujak sukobili. Posle žučne rasprave počeli su da se tuku, te je on ustao i uskočio da ih razdvoji i smiri situaciju. Međutim, u nekom momentu, ujak je dograbio pušku, uperio ga u njega i povukao obarač. Metak je S.S. pogodio u podlakticu - kaže sagovornik iz istrage ove pucnjave.
Priznao
Patrole policije su u selu zatekle goste i osumnjičenog A.S. i obavili razgovor sa njima.
- Svi gosti su potvrdili navode S.S., do detalja su opisali da se ujak svađao i tukao sa sestrićima, te da je onda i zapucao. Osumnjičeni A.S. nije negirao ništa, priznao je da je ranio svog sestrića i lisice su mu odmah stavljene na ruke - navodi izvor i dodaje da je A.S. određeno zadržavanje do 48 sati.
Kako nezvanično saznajemo, on se sumnjiči za nedozvoljenu proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i nanošenje lakih telesnih povreda.On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Više javno tužilaštvo u Kruševcu na saslušanje.