Slušaj vest

Mladić S.S. (29) ranjen je na proslavi slave Sveti Jovan, kada ga je, kako se sumnja, posle svađe upucao rođeni ujak A.S. (45) u selu Mala Vrbnica kod Kruševca!

Incident se dogodio sinoć u kasnim večernjim satima, a kako Kurir nezvanično saznaje, lekari kruševačke opšte bolnice prijavili su policiji da se kod njih nalazi ranjeni mladić.

Došao u pratnji oca

- Iz Opšte bolnice pozvali su policiju i rekli da se kod njih nalazi mladić S.S. koji je došao u pratnji oca i koji ima ranu od metka u levoj podlaktici. Kako su objasnili, mladić je ispričao da ga je tokom proslave Svetog Jovana ranio ujak - kaže izvor Kurira i dodaje da su patrole odmah poslate u Malu Vrbnicu, ali i da su inspektori otišli u bolnicu da porazgovaraju sa ranjenim momkom kome je brzo pružena lekarska pomoć.

Mladić je inspektorima, kako dalje otkriva izvor Kurira, do detalja opisao dešavanja na krvavoj slavi.

- On je ispričao da je sa bratom i ocem otišao u Malu Vrbnicu kod ujaka na slavu, ali da se se tamo njegov brat i ujak sukobili. Posle žučne rasprave počeli su da se tuku, te je on ustao i uskočio da ih razdvoji i smiri situaciju. Međutim, u nekom momentu, ujak je dograbio pušku, uperio ga u njega i povukao obarač. Metak je S.S. pogodio u podlakticu - kaže sagovornik iz istrage ove pucnjave.

Priznao

Patrole policije su u selu zatekle goste i osumnjičenog A.S. i obavili razgovor sa njima.

- Svi gosti su potvrdili navode S.S., do detalja su opisali da se ujak svađao i tukao sa sestrićima, te da je onda i zapucao. Osumnjičeni A.S. nije negirao ništa, priznao je da je ranio svog sestrića i lisice su mu odmah stavljene na ruke - navodi izvor i dodaje da je A.S. određeno zadržavanje do 48 sati.