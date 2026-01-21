DANAS SAHRANA MIKE ALEKSIĆA KOME SE SUDILO ZA SILOVANJE GLUMICA: Na groblje došli Dule Savić, glumac Vuk Kostić... (foto)
Na Centralnom groblju u Beogradu danas će biti sahranjen Miroslav Mika Aleksić (74), reditelj i učitelj glume, kog su pre pet godina bivše učenice optužile za silovanje i seksualno uznemiravanje.
Na groblje je prva stigla njegova supruga Biljana Mašić, profesorka na FDU, a ubrzo posle nje i bivši poznati fudbaler Dušan Dule Savić sa suprugom Marinom Rajević, kao i glumci Branislav Zeremski, Goran Sultanović, Vuk Kostić, Rastko Janković, Brako Kokcikca, glumica Aleksandra Nikolić. Na Centralno groblje došao je i Dragoslav Bokan, režiser, književnik i kolumnista, kao i Stevan Marić, montažer, inače partner glumice Vanje Ejdus.
Aleksić je, podsetimo, preminuo u nedelju, 18. januara, u 74. godini, u svom domu u Beogradu nakon duge i teške bolesti.
Inače, Aleksićevo ime poslednjih godina bilo je u centru pažnje domaće javnosti zbog teških optužbi za krivična dela silovanja i nedozvoljenih polnih radnji, koje su nakon prijava detaljno opisale polaznice njegove škole glume "Stvar srca".
Optužbe su obuhvatile više slučajeva zlostavljanja nad sedam devojaka, a prijavu protiv Aleksića je prva podnela glumica Milena Radulović, a potom i njena koleginica Iva Ilinčić, uz podršku još nekoliko oštećenih devojaka.
Suđenje se vodilo pred Višim sudom u Beogradu, ali je više puta odlagano zbog njegovog pogoršanog zdravstvenog stanja, pa proces nikada nije priveden kraju niti je doneta presuda. Nakon njegove smrti, sudski postupak se obustavlja.
Inače, Aleksić je odbranu u sudu iznosio gotovo godinu dana, a ostalo je zapamćeno da je oštećenim žrtvama postavljao degutantna i ponižavajuća pitanja i nazivao ih "epizodama". Žrtve su, podsetimo, svedočeći u sudu detljno opisale kako ih je tadašnji učitelj glume, kog su one gledala kao oca, seksualno uznemiravao i zlostavljao, a neke od njih i silovao.