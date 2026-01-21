Slušaj vest

Na Centralnom groblju u Beogradu danas će biti sahranjen Miroslav Mika Aleksić (74), reditelj i učitelj glume, kog su pre pet godina bivše učenice optužile za silovanje i seksualno uznemiravanje.

Na groblje je prva stigla njegova supruga Biljana Mašić, profesorka na FDU, a ubrzo posle nje i bivši poznati fudbaler Dušan Dule Savić sa suprugom Marinom Rajević, kao i glumci Branislav Zeremski, Goran Sultanović, Vuk Kostić, Rastko Janković, Brako Kokcikca, glumica Aleksandra Nikolić. Na Centralno groblje došao je i Dragoslav Bokan, režiser, književnik i kolumnista, kao i Stevan Marić, montažer, inače partner glumice Vanje Ejdus.

Aleksić je, podsetimo, preminuo u nedelju, 18. januara, u 74. godini, u svom domu u Beogradu nakon duge i teške bolesti.

Inače, Aleksićevo ime poslednjih godina bilo je u centru pažnje domaće javnosti zbog teških optužbi za krivična dela silovanja i nedozvoljenih polnih radnji, koje su nakon prijava detaljno opisale polaznice njegove škole glume "Stvar srca".

Optužbe su obuhvatile više slučajeva zlostavljanja nad sedam devojaka, a prijavu protiv Aleksića je prva podnela glumica Milena Radulović, a potom i njena koleginica Iva Ilinčić, uz podršku još nekoliko oštećenih devojaka.

Suđenje se vodilo pred Višim sudom u Beogradu, ali je više puta odlagano zbog njegovog pogoršanog zdravstvenog stanja, pa proces nikada nije priveden kraju niti je doneta presuda. Nakon njegove smrti, sudski postupak se obustavlja.