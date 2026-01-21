Slušaj vest

"Nikada neću biti srećna, ne živi mi se zbog ožiljaka koji su ostali i nikada neće proći. I danas mi, posle toliko godina, govore da sam ubica", rekla je Marina Andrejić 2023. godine u svojoj ispovesti za Kurir. Žena kojoj se sudilo za ubistvo sina Đorđa (13), a koja je na kraju sudskog postupka oslobođena, tada je posle dužeg vremena govorila za medije, a to je ujedno bio i poslednji put da se javno oglašavala!

Đorđe Andrejić Foto: Privatna Arhiva

Inače, kako Kurir saznaje, Marina Andrejić se posle puštanja iz zatvora odselila iz sela Majlovac kod Velikog Gradišta, gde je do misterioznog nestanka, a kako se sumnjalo i ubistva njenog sina Đorđa došlo 2010. godine, živela.

Ovako danas izgleda Marina Andrejić Foto: Društvene Mreže

- Ona se po izlasku na slobodu preselila prvo kod svoje majke, a onda je jedno vreme živela u Novom Pazaru. Neki su pominjali da je bila i u inostranstvu, ali nismo sigurni. Pričalo se i da se posle smrti supruga, Đorđevog oca, udala za nekog čoveka. Inače, ona ima društvene mreže, objavljuje slike. Poslednje objave su joj sa nekle proslave, lepo je obučena i našminkana, sređena baš - kaže naš izvor.

Odlazak u baštu

Kobnog 22. jula 2010. godine, mali Đorđe je sa majkom Marinom otišao u baštu i od tada mu se gubi svaki trag. Istog dana Marina je nestala sa njim, ali se pojavila dva dana kasnije blatnjava i izranjavana, ali bez sina. Objašnjenje gde je Đorđe nije mogla da da, a ispričala je da se izgubila krećući se ka bašti između sela Majilovac i Kurjače u okolini Velikog Gradišta.

Andrejićeva je tada satima ispitivana u policiji, poligrafski testirana, a onda i uhapšena. Međutim, iako je u policiji priznala da je sina ubila motikom, kasnije je na suđenju negirala zločin i tvrdila da su je policajci tukli i primorali je da prizna nešto što nije uradila.

Tako misterija nikada nije rešena, a ona je 2012. zbog nedostatka dokaza pravosnažno oslobođena optužbi za ubistvo sina, a telo dečaka do danas nije nađeno.

Marina Andrejić je 2023. za Kurir otkrila kako danas živi i čemu se nada. Kako je tada rekla, ona i dalje ne gubi nadu da je Đorđe živ.

- Ja bih najviše volela da se on vrati i da ugledam svog sina, sada mladića od preko 25 godina, na vratima - rekla je Marina i osvrnula se na komentare javnosti o slučaju nestanka njenog sina, ali i o sebi samoj.

- Optužena sam bez dokaza, ja sam čista pred Bogom i tako živim. Ponekad bih volela da nisam ni živa, jedino što me drži su ćerka i unuče od nje - ispričala je za Kurir ova žena i dodala da ona, iako je oslobođena pred zakonom, i dalje trpi uvrede okoline.

- Govorili su mi da mi se u očima vidi da sam to uradila i da ću ubiti opet. Trpela sam užasne uvrede, a ja znam da nikada ne bih bila u stanju da tako nešto uradim. Da sam uradila tako nešto rekla bih, a govorili su mi još tada da je bolje za mene da priznam sve, iako nisam bila kriva. Gde sam mogla da sakrijem telo? Nije to igla, to je trinaestogodišnje dete - izričita je ona.

Podsetimo, Marina Andrejić je posle osobađajuće presude tužila državu Srbiju zbog neosnovanog boravka u pritvoru i dobila milionsku odštetu. Tu se nije zaustavila, pa je Srbiju tužila i u Strazburu.

Zla kob porodice

Dejan Andrejić, Marinin suprug i otac nestalog Đorđa, umro je nekoliko meseci posle hapšenja supruge. U kući je ostala njegova majka, a i ona je kasnije preminula. Poslednja tragedija ovu porodicu zadesila je kada je 2016. godine, Jelenu Andrejić, njihovu rođaku, ubio bivši dečko, policajac Dejan Stojiljković u Požarevcu.

Samo lobanja nađena

Iako se pretpostavlja da je Đorđe Andrejić mrtav, njegovo telo nikada nije nađeno. Istražitelji su nekoliko meseci posle zločina u šumi u selu Majlovac pronašli lobanju, međutim analize nisu mogle da potvrde da se radi o dečakovom delu tela.

