Ubistvo mladića Nusreta D. iz Tutina zgrozilo je region, a optuženi za taj svirepi zločin je Sead Z. (29) iz Sjenice.

Ovaj slučaj je pred Višim sudom u Novom Pazaru, a poslednja informacija vezana za ovaj sudski proces jeste da je sud usvojio zahtev branioca okrivljenog i postupajuće tužiteljke i naloženo je da se izvrši rekonstrukcija ubistva.

- To se čini kako bi se utvrdilo vreme tokom kojeg je žrtva trpela bolove jakog intenziteta, a predočen je i nalaz komunikacije između žrtve i okrivljenog, kao i između žrtve i bivše supruge okrivljenog, kaže za RINU izvor iz istrage.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru Seadu se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, za šta je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina do doživotne robije.

Foto: RINA

Podsetimo, postupajuća tužiteljka navela je u optužnici da je Sead ubistvo izvršio na lukav i podmukao način, tako što je 7. februara uveče pozvao N.D, partnera svoje bivše supruge R.K. da se vide u Karajukića Bunarima kako bi "rešili razmirice" oko brige o deci koju je on imao sa R.K.

Nakon kraće verbalne rasprave, prema rečima tužiteljke, Sead je iznenada izvadio nož i njime više puta posekao i ubo žrtvu, nakon čega ga je "na lukav i perfidan način namamio" da uđe u automobil kako bi ga, navodno, povezao u bolnicu, da bi ga potom i u vozilu više puta povredio.

Foto: RINA

Vozilom se dovezao do sela Međugor gde ga je izbacio iz auta i naneo mu povrede nožem u predelu vrata, a potom telo N.D. bacio u bunar i prekrio ćebetom. Ukupno je, prema navodima optužnice, Sead Z. žrtvi naneo 34 rane nožem po gotovo svim delovima tela.

Pre nego je telo bacio u bunar, Sead Z. je, kako je rekla tužiteljka, na video poziv pozvao E.DŽ. i "smejući se, pokazao mu telo žrtve i svoju krvavu ruku".

Nakon toga se žrtvinim automobilom dovezao do Novog Pazara gde je oprao tragove krvi sa vozila, a potom od rođaka E.H. pozajmio novac kojim je kupio autobusku kartu do Austrije, gde je dve nedelje kasnije uhapšen.