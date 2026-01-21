Slušaj vest

Policija u Kladovu uhapsila je meštanina J.L.(32) zbog sumnje da je počinio krivično delo teška krađa.

- Prilikom pretresa kuće osumnjičenog pronašli smo jedan ručni sat koji je on ukrao iz jednog groba u Kladovu, pa će protiv njega biti podneta i prijava za krivično delo povreda groba. On je rasturivši grob, skinuo sat sa ruke pokojnika - saznajemo nezvanično.

Kladovljanin J.L. se takođe sumnjiči da je novembra prošle godine obio jednu praznu kuću čiji vlasnik živi u inostranstvu. Iz kuće je odneo bukvalno sve kućne aparate koje je mogao da ponese. Vrednost aparata procenjena je na oko 120.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs

