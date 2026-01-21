Slušaj vest

Optuženi reditelj i bivši učitelj glume Miroslav Mika Aleksić sahranjen je danas u 13.30 časova na Centralnom groblju u Beogradu, a na sahrani su, pored njegove supruge Biljane Mašić, bile prisutne i mnoge ličnosti iz javnog života, uglavnom glumci.

Kovčeg sa Aleksićevim telom iz kapele su posle opela izneli glumci Goran Sultanović, Vuk Kostić, bivši fudbaler Dušan Savić, advokat Zoran Jakovljević, a ispraćaju su prisustvovali i glumci Viktor Savić i Rastko Janković, kao i voditeljka Marina Rajević, inače supruga Duleta Savića, koja je sve vreme snimala telefonom sahranu.

1/9 Vidi galeriju Iznošenje kovčega sa telom iz kapele Foto: Petar Aleksić

Opelo su držala trojica sveštenika, a pre nego što je kovčeg spušten u raku, uz pesmu crkvenog hora, jedan od sveštenika održao je govor.

- Mika je nosio svoj krst, koji nije bio nimalo lak, Biljana i njegovi bližnji to najbolje znaju, pogotovo danas kad postoje i ovakvi i onakvi sudovi. Večni sud, onaj pravi i istinski, svima nama, pa i Miroslavu, daće onaj koji je večan. A u taj sud, mi kao hrišćani, verujemo. Miroslav neka počiva u miru - reči su jednog od sveštenika koji su držali opelo.

Foto: Petar Aleksić

Nakon govora sveštenika, Aleksićev prijatelj pročitao je dve pesme, a jedna od njih je pod naslovom "Stid".

- Stid je najudaljenija zvezda u sazvežđu, sija, a ne greje... Šta reći onima koji nemaju ni srama ni stida - deo je pesme, a prethodno je istakao da veruje da bi mnogi ovde prisutni imali da kažu dosta toga o pokojnom Aleksiću, ali da će to ostaviti, kako kaže, za neki drugi susret.

1/11 Vidi galeriju Poznati na sahrani Mike Aleksića Foto: Petar Aleksić

Miroslav Mika Aleksić je preminuo 18. januara u 74. godini od bolesti. Tokom poslednjih godina bio je u centru pažnje zbog optužbi za silovanje i seksualno zlostavljanje učenica, odnosno polaznica svoje škole glume. Aleksić je preminuo usred sudskog postupka koji se protiv njega vodio pred Višim sudom u Beogradu, nakon što su ga glumice Milena Radulović, Iva Ilinčić i još nekoliko devojaka prijavile policije za teška krivična deča.

Advokat Zoran Jakovljević Foto: Petar Aleksić

- Pošto je okrivljeni Aleksić preminuo sudski postupak će biti obustavljen. Ova priča neće dobiti epilog na sudu. Aleksić je preminio neousuđen, njegova krivica, ali ni nevinost nisu dokazani tokom postupka koji je trajao pet godina - kaže naš izvor i podseća da je Aleksić gotovo godinu dana iznosio svoju odbranu i da je tokom svedočenja žrtava silovanja i polnog uznemiravanja imao degutantna i uvredljiva pitanja za njih. Mnogi su tada ocenjivali da su Aleksić i njegov advokat Zoran Jakoviljević na taj način dodatno mučili i traumatizovali žrtve.

Iva Ilinčić i Milena Radulović Foto: ATA images, Nemanja Nikolić

- Devojke koje su već preživele užas u Aleksićevoj školi glume, ponovo su morale da proživljavaju teške trenutke. Mnoge od njih su plakale u sudnici, što zbog svega onoga što im desilo, što zbog ponašanja Aleksića i Jakovljevića. Sudija je u više navrata kažnjavao advokata Jakovljevića zbog neprimerenog ponašanja -. podseća naš izvor.