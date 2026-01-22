Slušaj vest

Muškarac iz okoline Šapca uhapšen je zbog nedozvoljene trgovine akciznim proizvodima nakon što je kod njega pronađena veća količina duvana, saopšteno je.

Kako se navodi u saopštenju, reč je o muškarcu iz sela Petlovača kod kojeg je policija pronašla nešto manje od 2,3 tone duvana u listu, za koji se veruje da je nabavljen na nelegalnom tržištu i držan bez odobrenja nadležnih organa za proizvodnju, prodaju i trgovinu duvanom.

Protiv uhapšenog je određeno zadržavanje nakon kojeg će uz krivičnu prijavu biti priveden u Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu.

