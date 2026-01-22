Hronika
POLICIJA MU PRONAŠLA 2,3 TONA DUVANA! Uhapšen muškarac iz okoline Šapca
Slušaj vest
Muškarac iz okoline Šapca uhapšen je zbog nedozvoljene trgovine akciznim proizvodima nakon što je kod njega pronađena veća količina duvana, saopšteno je.
Kako se navodi u saopštenju, reč je o muškarcu iz sela Petlovača kod kojeg je policija pronašla nešto manje od 2,3 tone duvana u listu, za koji se veruje da je nabavljen na nelegalnom tržištu i držan bez odobrenja nadležnih organa za proizvodnju, prodaju i trgovinu duvanom.
Protiv uhapšenog je određeno zadržavanje nakon kojeg će uz krivičnu prijavu biti priveden u Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu.
Reaguj
Komentariši