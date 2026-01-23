Slušaj vest

Dvojica državljana Srbije uhapšena su u Švedskoj tokom primopredaje lažnog pasoša koji je trebalo da posluži beguncu iz norveškog zatvora da stigne do Grčke, prenose strani mediji!

Kako navode švedski mediji, ovaj neobični događaj odigrao se još u novembru prošle godine, kada su carinici zaustavili muškarca koji je sleteo na aerodrom Landveter.

- Na pasoškoj kontroli odmah je posumnjano da on ima lažni češki pasoš i da verovatno ima nameru da ovaj dokument prosledi nekoj drugoj osobi. Carinici su alarmirali policiju i stručnjake koji su na licu mesta potvrdili da pasoš nije autentičan, ali je ipak odlučeno da se muškarac pusti i da se umesto momentalnog hapšenja stavi pod nadzor - prenosi Harida posten.

Muškarac je stigao do centra Geteborga, gde se kretao po Odinsplacenu. Popio je kafu, prijavio se u hotel i posle nekoliko sati se sastao sa drugim muškarcem u obližnjem pabu.

- Oni su popili piće, a kada su hteli da uđu u taksi, policajci su ih zaskočili i odlučili da ih uhapse. Po ponašanju muškaraca bilo je jasno da nešto nije u redu - prenose.

Kako navode, muškarci su bili potpuno tihi, nisu progovarali.

- Nisu čak ni pitali šta se dešava, ni zašto ih hapse. Tokom pretresa, jedan od njih je zakolutao očima, kao da je hteo da kaže "prokletstvo, uhvaćen sam" - naveo je policajac koji ga je hapsio.

Istraga koja je sprovedena u Švedskoj utvrdila je da su obojica privedenih državljani Srbije.

- Muškarac koji je sleteo navodno je dobio instrukcije od izvesnog Radovana da drugom preda lažni pasoš i 100.000 kruna u gotovini. Ispostavilo se da je primalac pasoša begunac iz zatvora u Norveškoj gde je odslužio skoro celu trogodišnju kaznu zatvora - pišu.

Begunac iz zatvora priznao je da je naručio lažni pasoš i da je nameravao da ga iskoristi da stigne do Grčke, nakon što je neko vreme proveo u Švedskoj.

- Došao sam ovde preko poznanika, hteo sam da se sakrijem neko vreme. Nije ispalo kako sam planirao, pa sam za to vreme napravio dokumenta koja ste pronašli i samo sam čekao da neko dođe ovde sa njima i preda mi ih kako bih mogao da napustim zemlju - ispričao je policajcima.