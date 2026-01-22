Slušaj vest

Prokupačka policija isključila je iz saobraćaja vozača (35) koji je upravljao "pežoom" sa 2,5 promila alkohola u organizmu, saopšteno je.

U saopštenju piše da je vozaču određeno zadržavanje i da će protiv njega biti podneta prekršajna prijava.

Po Zakonu o saobraćaju, vožnja sa 2,5 promila alkohola je opasna i podleže teškim sankcijama, jer predstavlja direktan rizik po bezbednost učesnika u saobraćaju.

