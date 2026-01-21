Slušaj vest

Hapšenje Vasilija Gačevića (25) 19. januara u Barseloni, posle skoro dve godine skrivanja od srpskog pravosuđa koje ga tereti za brutalno ubistva MMA borca Stefana Savića 26. februara 2024. u centru Beograda, još jednom je potvrdilo da poslednjih godina najtraženiji begunci pronalaze utočište u Španiji.

- Barselona je omiljeno utočište za kriminalce na poternicama - objavio je španski Elperiodiko pre nekoliko dana.

Serija hapšenja begunaca koji se nalaze na međunarodnim poternicama u ovog gradu počela je u februaru 2024. kada su lisice na ruke stavljene Marku Stankoviću, zvanom Jaguar. Srbija je za njim tragala zbog sumnje da je učestvovao u likvidacijama "škaljaraca" u Grčkoj 2020. U septembru iste godine u Španiji su lisice stavljene i kumu Radoja Zvicera, Milovanu Zdravkoviću koji je takođe bio na poternici zbog likvidacija u Grčkoj.

Samo mesec dana kasnije, u otkobru 2024. policija je locirala i uhapsila i jednog od najtraženijih begunaca, vođu vračarskog klana, Nikolu Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, a samo nekoliko dana posle njega lisice na ruke stavljene su i njegovom saradniku Nikoli Filipoviću, pripadniku iste kriminalne grupe.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva, Printscreen/Youtube

- Vušoviću su lisice stavljene 22. oktobra 2024. u Barseloni. Policajci su ga locirali i pratili danima, a u trenutku hapšenja imao je više lažnih identiteta i potpuno je promenio lični opis. Ubrzo posle Vušovića, uhapšen je i Nikola Filipović, koji je bio zadužen za "kontranadzor" nad Vuševićem, kako bi eventualno otkrio ukoliko im policija uđe u trag. Pre nego što bilo gde vođa klana krene, navodno je proveravao da li je prisutan neko "sumnjiv" - objasnio je tada izvor Kurira.

Hapšenje vračaraca, koji su prema navodima optužnica bili "ispostava" "kavčana" u Srbiji, tada nije okončana. Takođe u Barseloni, u oktobru prošle godine, uhapšen je i Aleksandar Ostojić koji se sumnjiči za učešće u ubistvu Vladimira Popovića Popa, a sa njim je priveden i Veljko Milošević.

- Nekoliko godina unazad pripadnici kriminalnih grupa utočište pronalaze u Španiji, najviše u Barseloni. Postoji nekoliko razloga za to, jedan je svakako to što naše kriminalne grupe imaju dobru "logistiku", odnosno već su dobro povezani sa kriminalnim grupama i učestvuju najčešće u švercu droge. Barselona je posebno karakteristična jer je na dnevnom nivou obilazi ogroman broj turista, među kojima je i puno naših državljana, pa begunci uspevaju da ostanu neupadljivi - objašnjava sagovornik Kurira.

Interesantno je, kako dodaje, da je najveći broj uhapšenih, ali i ubijenih tokom poslednjih nekoliko godina u Španiji, bilo blisko kavačkom klanu i njegovom vođi Radoju Zviceru, koji i dalje izmiče poteri.

Radoje Zvicer Foto: Printscreen Interpol

Međutim, sve veći broj pripdnika kriminalnih klanova sa naših prostora koji borave tamo, prema pisanju španskih mediji, doveo je i do dramatičnog porasta broja ubistava. Prema navodima Elperiodika, do 2020. u Španiji je bilo u proseku 20 ubistava godišnje, a sada je taj broj daleko veći i prelazi čak 50 "čemu je doprineo rat kotorskih klanova".

Oni podsećaju da je u julu prošle godine u centru tog grada, u ratu škaljarskog i kavačkog klana ubijen Filip Knežević, pripadnik kavačkog klana. Za Kneževićem je bila rapsisana poternica Srbije zbog sumnje da je učestvovao u likvidaciji vođa škaljarskog klana u Grčkoj.

- Knežević je bio lociran i tri godine pre nego što je ubijen u Barseloni u tom gradu. Međutim, iznenada je nestao sa radara policije i o njemu se ništa nije znalo dok napadač nije pucao u njega - naveli su izvori iz španske policije.

Filip Knežević ubijen u Barseloni Foto: Youtube/LaVanguardia, Kurir

Nepunih mesec dana posle ubistva Kneževića, u blizini mesta na kom je ubijen u Barseloni, ranjen je Predrag Vujošević koji navodno važi za osobu blisku škaljarskom klanu. On je međutim imao sreću, pošto hitac koji je napadač ispalio nije bio smrtonosan za njega.

Krajem decembra prošle godine, podsetimo, ubijen je još jedan pripadnik crnogorskog podzemlja.

- Barselona, Madrid, Valensija (posebno pokrajina Alikante), Kosta del Sol (sa Marbeljom kao epicentrom) i ušće reke Gvadalkivir su tokom 2025. oblasti u kojima se događa najviše obračuna koji imaju isti obrazac - brza egzekucija, vatreni obračun i žrtva povezana sa trgovinom dorogom - naveli su španski mediji.

Živko Bakić Foto: Petar Aleksić, Privatna arhiva

U prilog ovim navodima ide i ubistvo Saše Momčilovića u avgustu 2024. u Marbelju. Momčiloviću se, podsetimo, sudilo kao pripadniku ogranka balkanskog kartela čiji je vođa prema optužnici bio Živko Bakić, koji je u petak ubijen u Beogradu. Inače, u trenutku kada je ubijen Momčilović je imao kod sebe falsifikovana dokumenta, pošto je na snazi bila poternica Srbije za njim zbog sumnje da je švercovao 324 kilograma kokaina.

Španski mediji podsetili su da je Valensija luka u kojoj je registrovan najveći broj pošiljki kokaina u celoj Španiji i da je treća u celoj Evropi, posle Antverpena i Roterdama.