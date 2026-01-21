Slušaj vest

Iz Višeg državnog tužilaštva Crne Gore (VDT) nisu odgovorili - ima li indicija da je ubistvo Budvanina Sima Markovića povezano sa video-snimkom na kom on vrijeđa suprugu vođe jednog od kriminalnih klanova iz Kotora.

Iz Uprave policije, međutim, kazali su "Vijestima" da raspolažu tim snimkom, kao i da su prikupili obaveštenja od osoba koje se pojavljuju u njemu. Navode i da je snimak dostavljen postupajućem Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalje postupanje, ali da bi njegovo objavljivanje ugrozilo istragu.

Marković je ubijen pretposljednjeg dana decembra, a nekoliko dana kasnije zbog toga je uhapšen Podgoričanin Nikola Boljević (24), koji je prema tvrdnjama policije član kavačkog kriminalnog klana.

Nakon zločina, redakciji je dostavljen video-zapis na kome se vidi Marković u društvu još nekoliko osoba, kako po imenu psuje i preti Kotoraninu, njegovoj supruzi, ali i bivšem političaru iz jedne primorske opštine i njegovoj ženi.

“Vijesti” su pitale tužilaštvo da li su u posjedu snimka i da li u okviru istrage ispituju eventualnu povezanost tog sadržaja sa motivima ili okolnostima Markovićevog ubistva...

Simo Marković Foto: Facebook

“Više državno tužilaštvo u Podgorici je formiralo predmet povodom događaja od 30. 12. 2025. godine u Budvi, kada je smrtno stradalo lice S. M., kojim povodom je obavljen uviđaj na licu mesta, tokom kojeg su izuzeti svi pronađeni tragovi, koji su po naredbi tužilaštva predmeti veštačenja, dok je u daljem toku postupka u svojstvu osumnjičenog, zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo, izvršeno na štetu lica S. M., krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, te krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saslušano lice N. B., nakon čega je protiv istog doneta naredba o sprovođenju istrage s predlogom za određivanje pritvora, koji pritvor je određen od strane Višeg suda u Podgorici”, stoji u odgovoru VDT-a kojim rukovodi Lepa Medenica.

Konstatovali su i da će u daljem toku postupka, u kontinuitetu preduzimati “sve neophodne mere i radnje u cilju potpunog rasvetljavanja krivičnog dela”.

To tužilaštvo je upitano i da li se snimak razmatra u okviru istrage ubistva Markovića i ispituju li eventualnu povezanost vređanja i pominjanja više osoba sa motivom likvidacije Budvanina. Bez odgovora ostalo je pitanje kada je snimak nastao i da li taj vremenski okvir ima značaja za istragu ubistva Sima Markovića.

Pronađen mrtav na parkingu

Pedesetdvogodišnji Budvanin izrešetan je 30. decembra u tamošnjem mestu Markovići - pronađen je mrtav na parkingu, nadomak seoske crkve.

Uprava policije 3. januara zvanično je saopštila da im je ubistvo prijavljeno naknadno, nekoliko sati nakon izvršenog krivičnog dela.

“Odnosno sa značajnim vremenskim razmakom, što je predstavljalo otežavajuću okolnost za postupanje, a posebno imajući u vidu i činjenicu da se lice mesta nalazi na periferiji grada, udaljeno oko 15 minuta vožnje od užeg gradskog jezgra”, saopštili su nakon hapšenja osumnjičenog za ubistvo.

Tvrde i da su u toj istrazi preduzeli “brojne operativne, taktičke, tehničke, forenzičke i dokazne mere i radnje u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom i Forenzičkim centrom u Danilovgradu”.

Snimak hapšenja osumnjičenog za ubistvo Sima Markovića Izvor: Uprava Policije Crne Gore

Tada su istakli i da su obezbeđeni dokazi koji osnovano upućuju na sumnju da je Boljević egzekutor.

Pretresom štek stana u danilovgradskom naselju Spuž, a u kom se krio Boljević, policajci su pronašli pištolj “Colt Commander” sa sedam komada municije u okviru i oko pola kilograma kokaina.

Iz UP-a tada je rečeno da će pištolj poslati na veštačenje “u cilju utvrđivanja da li je isti korišćen prilikom izvršenja krivičnog dela”.

Inspektori su, te noći, osim stana u kom se krio osumnjičeni za ubistvo, pretresli objekte na više lokacija na teritoriji Spuža i Podgorice.

Dvadesetčetvorogodišnji Podgoričanin kojeg sumnjiče za likvidaciju Markovića, sredinom septembra prošle godine izašao je iz Istražnog zatvora, u kom je bio zbog sumnje da je 22. februara 2025. godine u ulici Nikšićki put u Podgorici, izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Nakon tog pokušaja ubistva krio se u “štek stanu” u Budvi, gde ga je policija i uhapsila.

“N. B. je nakon isteka pritvora koji mu je odredio nadležni sud pušten da se u daljem postupku brani sa slobode”, kazali su sinoć iz UP.

Dan nakon hapšenja Boljevića policija je u Budvi pretresala bezbednosno interesantna lica, pripadnike visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa i s njima povezane osobe.

Radoje Zvicer Foto: Europol

Pretio Zviceru

Kako je Kurir ranije pisao, Simo Marković je povezivan sa "škaljarskim klanom", a nekoliko meseci pre ubistva pretio je vođi kavačkog klana Radoju Zviceru.

- Na svadbi je Marković uzeo mikrofon u ruke i kad smo očekivali da će zapevati, on je preko mikrofona zapretio Radoju Zviceru - navodi.

Izvor napominje i da je ubijeni navodno hapšen zbog plantaže marihuane, koju je kako se sumnja posedovao u selu Markovići.

Inače, kako izvor napominje, Marković se bavio lovom i imao je manju uzgajivačnicu pasa.