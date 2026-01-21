Slušaj vest

U porodičnoj kući u selu Restelica, u blizini Dragaša na Kosovu i Metohiji, dogodio se težak slučaj femicida - sin je ubio majku.

Sumnja se da je F. B. oduzeo život svojoj majci T. B., nanevši joj teške telesne povrede koje su rezultirale smrću, a ovaj stravični zločin odigrao se u njihovoj porodičnoj kući, prema izveštaju Osnovnog tužilaštva u Prizrenu.

Policija je odmah izašla na teren i preuzela istragu o ovom slučaju, dok je telo ubijene žene poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Prištini.

Prema informacijama iz Tužilaštva, F.B. je ranije bio umešan u najmanje tri slučaja porodičnog nasilja, ali uprkos tim prijavama, nije došlo do efikasnog rešenja. Jedan slučaj vođen je 2024. godine, a dva još 2021, kada su podignute optužnice i vođeni sudski postupci protiv njega, ali su u sva tri postupka donešene oslobađajuće presude.

Kurir.rs/Kossev

