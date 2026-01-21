Prema prvim informacijama, sumnja se da je požar podmetnut, a istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu
PODMETNUT POŽAR? Izgoreo "pasat" u Mladenovcu, vatra zahvatila još jedno vozilo iste porodice
Parkirani automobil marke "pasat B8" izgoreo je u Ulici Milana Rakića u Mladenovcu.
Požar je zahvatio još jedan automobil, takođe "pasat B8", vlasništvo iste porodice, koji je nagoreo i brzom intervencijom vatrogasaca, sprečena je veća šteta na vozilu.
Detalji istrage za sada ukazuju da je požar podmetnut.
Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.
