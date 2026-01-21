Slušaj vest

Parkirani automobil marke "pasat B8" izgoreo je u Ulici Milana Rakića u Mladenovcu. 

Požar je zahvatio još jedan automobil, takođe "pasat B8", vlasništvo iste porodice, koji je nagoreo i brzom intervencijom vatrogasaca, sprečena je veća šteta na vozilu.

Detalji istrage za sada ukazuju da je požar podmetnut.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Kurir.rs/Telegraf

