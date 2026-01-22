Slušaj vest

Mislio da je nevidljiv, a telefon ga "prodao", ovo je način na koji je u Španiji uhapšen Vasilije G. osumnjičeni za ubistvo MMA Borca Stefana Savića u Beogradu.

Postavlja se pitanje, na koje sve načine službe dolaze do ubica kada su oni van granica naše zemlje, o čemu je govorio Dejan Radenković bivši pomoćnika načelnika Uprave kriminalističke policije u Redakciji na Kurir televiziji:

Foto: Printscreen, MUP Srbije

- Ovo je jedan od načina na koji se dolazi do osumnjičenog za kojim se traga. Policija je odmah uradila sve što je u njenoj nadležnosti, raspisala je crvenu poternicu, koja znači da su obaveštene i druge zemlje članice Interpola da se traga o nekome. Na taj način su, osim naše policije, uključene i druge policijske snage koje razmenjuju sve informacije sa nama - kaže Radenković i dodaje:

- Činjenica je da se uvek ljudi koji su u bekstvu čuju sa porodicom i najbližima i to je upravo ono što policija zna. Upravo prate taj trag kada su u potrazi za njima i na taj način ih lociraju i dolaze do njih. To je samo jedan način dolaženja do izvršioca. Da bi se neko locirao, ne može odmah da se hapsi. To lociranje može biti samo početak, nakon čega se pruža asistencija policije u zemlji u kojoj se on nalazi, kako bi se utvrdilo da se radi o tom licu.

Dejan Radenković Foto: Kurir Televizija

Radenković tvrdi da će za mesec dana ekstradicija biti završena, a osumnjičeni dostupan našim organima:

- Nemoguće je da nema komunikaciju sa odbeglim Markom, bez obzira što se oni služe raznim metodama kako bi prikrili svoju lokaciju, odnosno komunikaciju. On će morati da ispriča način na koji je izašao iz zemlje, kako i na koji način se skrivao i održavao kontakt sa drugoosumnjičenim.

Hapšenje Vasilija

Advokat Denis Kurtović, pravni zastupnik porodice ubijenog MMA borca Stefana Savića, otkrio je za Kurir kako je uhapšen Vasilije Gačević

- Vasilije Gačević, jedan od osumnjičenih za ubistvo Stefana Savića uhapšen je juče u Španiji. Ono što za sada mogu da otkrijem jeste da je osumnjičeni lociran putem presretnutih telefonskih poziva. Takoreći, SIM kartice i telefoni koje je koristio su ga odale i na taj način je pao u ruke policiji - kaže nam advokat Kurtović i dodaje:

Foto: Zorana Jevtić

- Uhapšeni Vasilije Gačević sada će neko vreme porvesti u španskom pritvoru, a potom će uslediti ekstradicija Srbiji. Ovo je prvi i veliki pomak u istrazi koja će na kraju utvrditi sve detalje i činjenice ovog teškog zločina.

TELEFON ODAO VASILIJA! "ODBEGLI SE UVEK ČUJU SA RODITELJIMA I NAJBLIŽIMA!" Ovako je policija ušla u trag osumnjičenom za ubistvo MMA borca Stefana Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs