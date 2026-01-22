Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Smederevu, uhapsili su Š. M. (39) iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

- Sumnja se da je Š. M. primoravao svoje troje dece na prosjačenje, tako što ih je raspoređivao po raznim lokacijama u gradu i ostavljao ih da prose, dok je on sedeo u parkiranom automobilu, povremeno ih obilazio i uzimao od njih novac koji su im građani davali - saopšteno je danas iz Policijske uprave Smederevo.