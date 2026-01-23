Slušaj vest

Pred Osnovnim sudom u Zrenjaninu i dalje se vodi krivični postupak protiv P. J. iz Stare Pazove i N. S. iz Temerina, koji su optuženi da su čuvenom muzičaru Lajku Feliksu pre nešto više od šest godina ukrali skupocenu violinu.

Kako „Dnevnik” saznaje, naredni glavni pretres zakazan je za 27. maj, kada bi trebalo da bude ispitan jedan svedok.

P. J. i N. S., koji su prvostepenom presudom Osnovnog suda u Bečeju osuđeni na četiri, odnosno dve godine zatvora, sudi se u ponovljenom postupku jer je Apelacioni sud u Novom Sadu tu presudu ukinuo i naložio ponovljeno suđenje, koje se održava u Zrenjaninu jer je sud u Bečeju tražio da slučaj bude ustupljen drugom, teritorijalno najbližem sudu, zbog, kako je tada rečeno, bolesti sudije.

Violina „Domeniko Montano” ukradena je 1. novembra 2019. godine u Bačkom Petrovom Selu, dok je umetnik Lajko Feliks bio na groblju sa suprugom na praznik Svi Sveti.

Foto: Mup

Prema našim saznanjima, sporno je bilo veštačenje vrednosti instrumenta, koja je procenjena na oko 250.000 evra, iako se prvobitno govorilo da violina košta oko pola miliona evra.

Violina „Domeniko Montano” ukradena je 1. novembra 2019. godine u Bačkom Petrovom Selu, dok je umetnik Lajko Feliks bio na groblju sa suprugom na praznik Svi sveti. On je violinu iz 1800. godine prethodno iznajmio od jednog kolekcionara iz Beča i nosio je svuda sa sobom u koferu, a tog dana ju je ostavio na zadnjem sedištu automobila, jer nije hteo da je unosi na groblje. Petnaestak minuta kasnije, kada se muzičar vratio do automobila, video je da muzičkog instrumenta nema i odmah je o tome obavestio policiju.

Foto: Youtube Printscreen

P. J. i N. S. su prvostepenom presudom Osnovnog suda u Bečeju osuđeni na četiri, odnosno dve godine zatvora