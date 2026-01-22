U Vrnjačkoj banji zaustavljen mladić koji je "naduvao" 3,45 promila alkohola
PU Kraljevo
NESLAVNI REKORDER! POLICIJA ALKOTESTIRALA MLADIĆA, REZULTAT JE NEVEROVATAN: Vozač (29) odmah isključen iz saobraćaja
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrnjačkoj Banji isključili su iz saobraćaja dvadesetdevetogodišnjeg vozača koji je upravljao „fordom“ sa 3,45 promila alkohola u organizmu.
Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava, saopšteno je iz PU Kraljevo.
- Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, kao i da poštuju sve saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju - naveli su iz kraljevačke policije.
