Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrnjačkoj Banji isključili su iz saobraćaja dvadesetdevetogodišnjeg vozača koji je upravljao „fordom“ sa 3,45 promila alkohola u organizmu.

Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava, saopšteno je iz PU Kraljevo .

- Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, kao i da poštuju sve saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju - naveli su iz kraljevačke policije.