Tokom jutarnjih sati na magistralnom putu Čačak – Požega kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru u mestu Tučkovo došlo je do saobraćajne nezgode kada se tokom vožnje zapalio kamion.

- Videli smo teretnjak nasred puta iz kog kulja gust dim, kako smo čuli zapalio se točak. Vozač je uspeo da izađe na vreme. Vatra je nakon kraćeg vremena ugašena i nema povređenih lica - kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Usled nezgode saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta bio je zaustavljen, a na terenu je prolaz vozila regulisala i patrola saobraćajne policije.

