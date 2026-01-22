Slušaj vest

Tokom jutarnjih sati na magistralnom putu Čačak – Požega kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru u mestu Tučkovo došlo je do saobraćajne nezgode kada se tokom vožnje zapalio kamion.

- Videli smo teretnjak nasred puta iz kog kulja gust dim, kako smo čuli zapalio se točak. Vozač je uspeo da izađe na vreme. Vatra je nakon kraćeg vremena ugašena i nema povređenih lica - kaže za RINU izvor sa lica mesta.