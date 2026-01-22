Slušaj vest

Godinu dana prošlo je od tragedije koja je potresla Beograd, kada je policajka Suzana Joksimović (47) 19. januara, na Bogojavljenje, nastradala na pešačkom prelazu u Kumodraškoj ulici na Voždovcu. Na nju je, dok je šetala pse, naleteo vozač "fijat pande" A. R. (32), koji je nakon nesreće pobegao sa lica mesta.

Suzana Joksimović Foto: Privatna Arhiva

Suzana je sahranjena 22. januara, a osumnjičeni je uhapšen tri dana kasnije, nakon višednevne potrage. Iako je identitet vozača otkriven zahvaljujući trojici saputnika koji su se sami javili policiji dan posle nesreće, porodica ubijene policajke i dalje čeka pravdu i nada se maksimalnoj kazni za okrivljenog.

Inače, reč je o osobi koja je od ranije poznat policiji zbog krađa i trgovine narkoticima, a sada mu se na teret stavljaju krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Suzanino beživotno telo, podsetimo, pronašli su stanari obližnje zgrade, u lokvi krvi, dok su njeni psi stajali pored nje i cvileli. Prizor koji su zatekli, kako kažu, ne mogu da izbrišu iz sećanja.

Godinu dana tuge u domu porodice

U potresnoj ispovesti za Kurir, godinu dana kasnije, o bolu, nepravdi i iscrpljujućem sudskom procesu govorio je Suzanin sestrić Dušan Babuder, ističući da je porodica i dalje slomljena, a da najteže sve podnose njeni roditelji.

- Deda je danas napunio 79 godina, prošle godine je na dan svog rođendana sahranio ćerku. Prošlo je već godinu dana od kada se desilo to da smo izgubili našu Suzanu - započeo je svoju ispovest Dušan.

Suzana i njen sestrić Dušan Foto: Privatna Arhiva

Kako navodi, dodatnu patnju porodici donosi i sporost sudskog postupka, koji se, prema njegovim rečima, nepotrebno odugovlači.

- Što se tiče suđenja, to se veoma odugovlači, na prošlom ročištu bila su pozvana dva veštaka koji su, prema mom mišljenju, očigledno proveravali svoje znanje sa fakulteta. Pitanja su bila tipa "ako se pešak kreće tom prosečnom brzinom, koliko može preći za jednu sekundu" - navodi naš sagovornik.

Posebno ga je, kaže, pogodio trenutak sa jednog od ročišta, kada je okrivljeni zatražio reč.

- Na kraju ročišta, okrivljeni je dao sebi za pravo i pitao sudiju da se obrati porodici žrtve i da izjavi saučešće, uz priču da mu je jako žao. Na to sam se jedva suzdržao da ne odreagujem, jer kako može sad da nam govori tako nešto kada se tog dana nijednom momenta nije zaustavio. Pet dana kasnije je on uhapšen, kada je o tome obavestio i javnost ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Svaki put sve teže Dušan dodaje da redovno prisustvuje suđenjima zajedno sa majkom, ali da im svaki novi susret sa okrivljenim sve teže pada. - Ja sam dolazio sa majkom na sva ta ročišta koja su trajala jako kratko, svaki put nam pada sve teže kada se suočimo sa okrivljenim, a njegova odbrana ne odustaje od predloga da se on brani sa slobode - ističe Dušan za Kurir. Ne krije ni ogorčenje zbog, kako kaže, besmislenog razvlačenja postupka. - Ne znam samo koliko će ovo mučenje da traje i da se odugovlači ovako bez ikakvog smisla, umesto da onaj koji je odgovoran za nečiju smrt, dobije šta zaslužuje i ostane iza rešetaka.

Fotografije vozila jezive

Govoreći o samoj nesreći, ističe da materijalni tragovi jasno ukazuju na veliku brzinu kojom se vozilo kretalo.

- Po slikama automobila se vidi da je reč o velikoj brzini, da neko ošteti u toj meri branik, da spadne tablica i ram tablice, da se hauba ošteti, ljudi znaju koja silina mora da bude da se ošteti i poklopac motora, da na autu bude toliko tragova krvi, a on hladnokrvno nastavi da vozi - dodaje Dušan i ističe da je zdravstveno stanje članova njegove porodice dodatno pogoršano nakon tragedije.

Foto: Kurir

- Porodica je jako loše zbog toga, moja majka je jako lošeg zdravstvenog stanja, kao i moje bake, odnosno Suzanine majke, koja je srčani bolesnik, a na koje sve ovo jako loše utiče. Nadamo se da će u ovoj godini da se dese neke promene i da će se sam proces ubrzati. Takođe, očekujemo maksimalnu kaznu za počinjeno krivično delo.

Dušan se, kako kaže, svakodnevno pita kolika je vrednost ljudskog života.

- Ja se i dalje pitam koliko je vredan uopšte ljudski život, neminovna stvar je šta se desilo, a za sve nas je svaki dan velika patnja, pogotovo ta suđenja na kojima ne dobijamo konkretne odgovore.

Čuvaju je od zaborava Kako bi sačuvali uspomenu na Suzanu, porodica je odlučila da njena priča ne padne u zaborav. - Ja spremam jedan projekat, reč je o dokumentarcu za Suzanu, koji će govoriti o njenom životu. Ona nije bila samo policijski službenik, već pre svega, čovek, nečija ćerka, sestra, tetka, bila je karatista, svirala je klarinet, bila je i na spisku ženske reprezentacije u košarci u svoje vreme. Mi kao porodica nećemo dozvoliti da ona padne u zaborav.

Služila zemlji i narodu

Umrlica Suzane Joksimović Foto: Kurir

Na kraju, postavlja i pitanje koje, kako kaže, muči celu porodicu.