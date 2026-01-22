Slušaj vest

Odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer od Mileta Radulovića zvanog Mile Kapetan, kog su 14. oktobra 2020. prema tvrdnjama crnogorskog tužilaštva oteli i mučili u Crnoj Gori Veljko Belivuk i Marko Miljković pokušavao je da sazna sve detalje o tome ko je učestvovao u planiranju njegove likvidacije u Ukrajini, koliko je plaćeno, a posebno se interesovao za "ulogu Nišlija".

Podsetimo, Zvicer je u maju 2020. preživeo napad ispred zgrade u kojoj je boravio sa porodicom. Napadači koje su poslale vođe škaljarskog klana sačekali su ga ispred zgrade dok je džogirao i u njega ispalili sedam hitaca.

Iz presretnutih komunikacija proizilazi da je teško ranjen uspeo da uđe u zgradu, kada je njegova supruga Tamara Zvicer uspela da mu uzme pištolj, izleti iz zgrade, zapuca na napadače i tako muža spasi sigurne smrti.

Foto: detective-info.com.ua, Privatna Arhiva

Atentat u Ukrajini

Prema audi porukama koje je objavio portal Dan, dok su Belivuk i Miljković držali Mileta Kapetana otetog, Zvicer mu je u glasovnim porukama postavljao pitanja. Jedno od njih je bilo i o atentatu u Ukrajini.

- Ja o Ukrajini mogu da pričam ono što znam, ono što ne znam ne mogu da pričam, a te pare su već stigle tamo i to je kod tih policajaca, ja stvarno ne znam kod koga, ali to nema šanse da te pare mogu sada da se uzmu tamo. Ja mislim, ne znam - priča mu Radulović o novcu koji je navodno poslat u Ukrajinu.

Zvicer: A što su slate za Ukrajinu? Koliko ste davali za mene? Gde su sad pare, pričaj, ajde pričaj malo, nemoj da te pitamo nego sam pričaj.

Mile Kapetan: Veza u Ukrajini je policajac koji treba da plati sudove, njemu se šalju kriptovalute, kupuju mu se kriptovalute. Ukupno za Ukrajinu je 2.400.000 evra i te pare su pošle tamo, plaćaju se sudovi i sve što treba. Potplaćuju sudove da puste ove momke.

Podsetimo, posle atentata na Zvicera napadači su pobegli "smartom", a potom ga stotinak metara dalje zapalili. Međutim, nadzorne kamere su zabeležile da su imali "peh", odnosno da su prilikom paljenja vozila zapalili i sebe. Ubrzo su, međutim, uhapšeni i pritvoreni, a priveden je i jedan policajac zbog sumnje da im je pomagao tokom bekstva.

Zvicer: Pričaj o Nišlijama i Pink panteru!

Mile Kapetan: Veza je taj neki policajac od nekog druga Alanovog iz Bosne, al ja ne znam ko je, taj se čovek potpuno isključio i nestao kad je to bilo. Za Ukrajinu za tebe sam čuo priču da je išlo preko nekog aviona, da je praćena porodica, al stvarno nisam upućen da bi znao da ti ti kažem šta jeste, a ne želim da te lažem. Nisam bio u tome, bilo je skriveno, mislim da je organizacija išla od Kikija i Alena, a ja nisam znao i nisam neko kome bi rekli.

Foto: Facebook Printscreen

"Mandić će ga sutra ubiti"

Među četvoricom uhapšenih zbog pokušaja ubistva u Kijevu, podsetimo je i Stefan Đukić, koji se ranije prezivao Mandić. Istražitelji sumnjaju da je jedan od organizatora bio Alana Kožar, koji je ubijen u julu 2020. na Krfu, kao i Pink panter Milan Ljepoja iz Niša, koji je ubijen u decembru 2020. u kući strave u Ritopeku.

- Četri one kretenčine vadi iz zatvora, koje će se njemu na glavu popeti, onaj Mandić će sutra njega ubiti. 2.400.000 daje za njih i sprčio ih je odmah, kakva dva, tri meseca, kakvo kupovanje vremena, hoćeš ti kući da ideš čoveče Božiji, žena te čeka kući, vuci se kući, završi ovo što smo ti rekli - poručio je Raduloviću Zvicer u audio poruci, očigledno nezadovoljan odgovorima.

Podsetimo, kao motiv za pokušaj likvidacije Zvicera u Kijevu 26. maja 2020. pominjalo se ubistvo vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru te godine u Atini. Mediji su ranije pisali da su napadači dobili oko 600.000 evra za ovu likvidaciju.

Portal Dan podsetimo, ranije je ekskluzivno objavio i druge detalje ispitvanja Mileta Kapetana. Zvicer mu je u jednoj od glasovnih poruka rekao da je rat klanova počeo jer su "škaljarci ubijali nedužne ljude". U porukama koje su razmenjivali u vreme dok ga Belivuk i Miljković drže otetog, Kapetan se navodno nudio i da posreduje da se "rat završi".

- Te koji su okrvavili ruke i ubijali našu braću, bez ičega, bez ikakvog povoda, te ćeš da nam daš. Za njih okončavanja rata dok su živi nema.

"Završićemo rat koji ste vi počeli"

U drugoj poruci, Zvicer mu govori i o samom početku krvavog sukoba.

- A znaš li ti kako je počeo rat, jadan ne bio. Znaš li da ste ubili vi momka koji prodaje cigare? Znaš li da ste ubili još dva momka na ostrvu… da ste pucali čoveku u leđa… sve su ovo Vukotići započeli. Isto tako ko što hoćeš da izađeš iz rata, da te mi pustimo da ideš da živiš sa svojom ženom i decom, tako oćemi i mi. Mi smo svi porodični ljudi i oćemo da završimo ovaj rat koji ste vi počeli. Pa to što ste vi bili budale i napadali na poštene i normalne momke koji šetaju po gradu, to je vaš problem sad što vas fali 80 posto.

Zvicer u porukama, kako se tvrdi, govori i o napadima na porodice i starije osobe.

- Čudno to da general vojske ne zna ko ubija za njega. Baš me čudi to. Poslali ste one Kolumbijce da upadaju u kuću gde je žena od 80 godina… Mene ste isfiskali pred decom. Ubili ste onoga na Bežaniji pred decom.

Foto: Nenad Kostić

Dok su Kapetana držali zarobljenog, Belivuk i Miljković, podsetimo, preko njegovog Skaj aparata namamili su Lazara Vukićevića da sam dođe u kuću u Ritopeku, u kojoj je istog dana ubijen. Na dan otmice Kapetana, u Spužu su ubijeni i Damir Hodžić i Adis Spahić.

Podsetimo, krvavi rat klanova počeo je 2014. i do danas je u njemu ubijeno više od 70 ljudi sa obe strane. Sukob pripadnika nekada jedinstvenog klana navodno je izbio zbog nestanka 200 kilograma kokaina iz jednog stana u Valensiji. Do tada jedinstven klan pocepao se na škaljarski i kavački, koji su imena dobili po dva kotorska naselja.

U ratu klanova, podsetimo, 2022. u Istnbulu je ubijen Jovan Vukotić, vođa škaljarskog klana a sud u Turskoj je za učešće u zločinu osudio na doživotne kazne zatvora uhapšene, među kojima je i Zvicerov rođak Radoje Živković.

Mile Radulović, zvani Kapetan, prema dokumentima crnogorskog tužilaštva, ubijen je posle dva meseca mučenja, u decembru 2020. U jednoj od poruka Zvicer mu je poručio:

- Mi smo se svi ovde dogovorili. Ako budeš lagao mi dalje s tobom pričati nećemo. To da ti bude jasno. Nama je laganja preko glave s vaše strane i podmicanja svega.

Sa druge strane, u porukama koje navodno šalje oteti "škaljarac", čuju se molbe i pokušaji dogovora.

Foto: Screenshot, Privatna Arhiva, Kurir

- Ja sad konkretno na određena pitanja ja ne mogu da odgovorim. Ali znam da mogu da završim rat, ako je to obostrano i ako je to da vi meni opraštate život. Onda siguran budi da neću ostati dužan i da ćemo sve završit, da niko nikad više ne pomisli bilo što za vas.

U više navrata on, kako se navodi, ponavlja da nije učestvovao u ratu i da može da utiče na njegovo okončanje, ali da mu je potrebno vreme.

- Ako ti uradiš sve to ko što si rekao i ako te mi pustimo, kako mi da ti verujemo. Kako mi da ti verujemo sutra da se nećeš ti zabit u Brazil ili na Kubu i da ti nas rokaš, da ubijaš nam roditelje. Zapitaš li se ti što smo mi tebe uradili u životu. Jesmo mi uradili tebi nekad nešto. Jesam li ja pao s tobom, nagovarali me Nemci da ja tebe tamo spomenem, ja uzeo na mene dela kako uzimaju ljudi - pita navodno Zvicer, na šta mu oteti škaljarac odgovara da sve to zna i moli da ga, ako mora da strada ne muče.

U narednoj poruci, Zvicer, prema navodima tužilaštva, odgovara kratko: "Ti kao da nisi služio vojsku pa ti ne vidiš da je rat završen."

Prema navodiam Specijalnog državnog tužilaštva, kako prenosi crnogorski portal Dan, Belivuk i Miljković držali su Radulovića u kući u Spužu u Stanjevića Rupi do 21. decembra 2020. godine kada su ga ubili.

Sky aplikacija

Novinarka crne hronike, Slađana Nedeljković, u emisiji "Puls Srbije" govorila je o Sky aplikaciji, preko koje su slate poruke između vođa ovih klanova:

- Imamo problem što u našem zakonodavnom sistemu aplikacija "Sky" nije regulisana. Od Božidara Stolića, bivšeg funkcionera MUP-a, preko Dijane Hrkalović i svih onih koji su komunicirali putem ove kodirane aplikacije. Dolazimo i do saznanja da su policajci razotkrili mnoga slična krivična dela - kaže Nedeljković i dodaje:

Slađana Nedeljković Foto: Kurir Televizija

- Napomenula bih da je zvicer jako mudar i da tačno zna kome šalje preko Sky aplikacije poruke. To ne mora nužno značiti da je on zahtevao kraj rata. Već to može biti i šifrovana poruka za pojedine pripadnike Škaljarskoj klana. Ono što sam ja dobila od izvora bliskim istrazi, to je da su navodno pripadnici Škaljarskog klana više u gubitku, jer su imali mnogobrojne likvidacije.