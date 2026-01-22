Slušaj vest

Dok porodica čeka da pravda bude zadovoljena dani prolaze u iščekivanju i brizi za onim što je ostalo. Podsetimo, M. J. (38) poginula je, dok je njeno dete (3) teško povređeno, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u centru Bogatića pre četiri meseca.

Kako je Kurir pisao, do nesreće je došlo u Ulici dr Mladena Miloševića oko 19 časova, kada je nepoznati vozač automobilom pokosio Milenu i njenog sina, a potom pobegao sa lica mesta. Milena je nažalost preminula, a dete je bez svesti prebačeno prvo u šabačku bolnicu a potom i u Beograd.

O tim osećanjima i izazovima, u jutarnjem programu Kurir televizije, govorio je Nemanja Tovilović, suprug nastradale žene iz Bogatića.

Kako je Nemanja istakao, mlađi sin svakodnevno traži majku i pita gde je kako bi je pomilovao i poljubio.

"Govorim mu da je majka kod Boga"

- Veštačenje je završeno i ukratko da se ne bih dodatno potresao advokat mi je rekao da je vozač u svakom pogledu kriv i da se suđenje čeka, a od toga ima mesec dana. Najteži period otkada se desila tragedija je kada je mlađi sin traži i pita gde je majka i nisam ga slagao ni jednog momenta, samo mu kažem da je ona kod Boga. Juče je prošlo tačno četiri meseca od tragedije, mlađi sin je sinoć baš slabo spavao i stalno traži svoju majku da je pomiluje, poljubi i da dođe. Na inicijativu doktorke koja je rekla ako smo u mogućnosti da promenimo boravak, što se tiče Pavla jer je doživeo veliku traumu, došli smo u Klenje gde sam odrastao sa majkom i tu smo započeli novo poglavlje - rekao je Nemanja i dodao:

Nemanja Tovilović Foto: Kurir Televizija

- Deca i Bog su mi jedina uteha a sve ostalo što bih sa ljudske strane komentarisao budi agresivnost i mržnju u meni, jer je bila zaista ogromna ljubav i ogromno poštovanje. Svi mi koji smo vozači, svima nama može da se desi ovakav vid tragedije i moramo biti prisebni i obazrivi jer ovo je nešto što je nenadoknadivo. Što se tiče pravde, smatram da bi definitivno trebalo pojačati mere i trebalo bi što pre početi suđenje i odrediti kolika je zatvorska mera jer se može desiti da još jedna porodica bude zavijena u crno. Ako porodica uhapšenog ima želju da se javi nemam ništa protiv ali moju ljubičicu neće niko niti ništa vratiti.

Suprug kobno stradale Milene Jovičić o čekanju pravde i bolu koji ne prolazi Izvor: Kurir televizija

