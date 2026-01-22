"SIN STALNO TRAŽI MAJKU, JA MU PRIČAM DA JE KOD BOGA" Potresna ispovest muža stradale Milene koju je vozač POKOSIO, pa pobegao sa mesta nesreće
Dok porodica čeka da pravda bude zadovoljena dani prolaze u iščekivanju i brizi za onim što je ostalo. Podsetimo, M. J. (38) poginula je, dok je njeno dete (3) teško povređeno, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u centru Bogatića pre četiri meseca.
Kako je Kurir pisao, do nesreće je došlo u Ulici dr Mladena Miloševića oko 19 časova, kada je nepoznati vozač automobilom pokosio Milenu i njenog sina, a potom pobegao sa lica mesta. Milena je nažalost preminula, a dete je bez svesti prebačeno prvo u šabačku bolnicu a potom i u Beograd.
O tim osećanjima i izazovima, u jutarnjem programu Kurir televizije, govorio je Nemanja Tovilović, suprug nastradale žene iz Bogatića.
Kako je Nemanja istakao, mlađi sin svakodnevno traži majku i pita gde je kako bi je pomilovao i poljubio.
"Govorim mu da je majka kod Boga"
- Veštačenje je završeno i ukratko da se ne bih dodatno potresao advokat mi je rekao da je vozač u svakom pogledu kriv i da se suđenje čeka, a od toga ima mesec dana. Najteži period otkada se desila tragedija je kada je mlađi sin traži i pita gde je majka i nisam ga slagao ni jednog momenta, samo mu kažem da je ona kod Boga. Juče je prošlo tačno četiri meseca od tragedije, mlađi sin je sinoć baš slabo spavao i stalno traži svoju majku da je pomiluje, poljubi i da dođe. Na inicijativu doktorke koja je rekla ako smo u mogućnosti da promenimo boravak, što se tiče Pavla jer je doživeo veliku traumu, došli smo u Klenje gde sam odrastao sa majkom i tu smo započeli novo poglavlje - rekao je Nemanja i dodao:
- Deca i Bog su mi jedina uteha a sve ostalo što bih sa ljudske strane komentarisao budi agresivnost i mržnju u meni, jer je bila zaista ogromna ljubav i ogromno poštovanje. Svi mi koji smo vozači, svima nama može da se desi ovakav vid tragedije i moramo biti prisebni i obazrivi jer ovo je nešto što je nenadoknadivo. Što se tiče pravde, smatram da bi definitivno trebalo pojačati mere i trebalo bi što pre početi suđenje i odrediti kolika je zatvorska mera jer se može desiti da još jedna porodica bude zavijena u crno. Ako porodica uhapšenog ima želju da se javi nemam ništa protiv ali moju ljubičicu neće niko niti ništa vratiti.
