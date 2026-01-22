Slušaj vest

Marko Budimir, visokorangirani član klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, već četvrtu godinu zaredom rođendan dočekuje iza rešetaka, a ovog, kao i prethodnih janara, pripadnici njihovog zloglasnog klana su obeležili njegov rođendan bakljadom, što je izazvalo šok i nevericu među građanima.

Podsetimo, Belivukov i MIljković klan pao je 4. februara 2021. godine i trenutno im se u Specijalnom sudu u Beogradu sudi za najteža krivična dela, među kojima je i sedam ubistava, zbog čega vođama i članovima klana koji su direktno učestvovali u brutalnim ubistvima preti maksimalna zatvorska kazna, dožoivotna robija.

Marko Budmir Foto: Instagram

Da podsetimo, Marko Budimir i njegov brat Miloš uhapšeni su zajedno sa ostakom najmonstruoznijeg klana na našim prostorima. Istraga je utvrdila da su bili izuzetno bliski sa Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem, te da su važili za njihove ljude od poverenja.

Bakljada za okrivljenog Foto: Društvene Mreže

- Oko 150 članova navijačke grupe “Principi” okupilo se preksinoć kod nadvožnjaka Kovilovo na Zrenjaninskom putu, kako bi optuženom i pritvorenom Marku Budimiru čestitali rođendan. Oni su formirali slovo B i upalili su baklje i zapalili vatromet kako bi snimili čestitku za opuženog Budimira. Snimak je brzo postao vitalan na društvenim mrežama i na Jutjubu - kaže naš izvor i podseća da se u opštužnici protiv Belivukovog klana navodi da je navijačka grupa "Principi" formirana da bi bila paravan za vršenje krivičnih dela, odnosno da je to zapravo kriminalna grupa.

- "Čekajmo taj dan, da se otvore kapije, da se bratska krv opet zajedni napije. Do tada smo tu, k’o bedem, k’o stena, za drugarstvo pravo - ne postoji cena. Zidovi su hladni, a’l vera je čista, sve je iz principa priča uvek ista”, parola koja se pojavljuje na kraju video snimka ili tzv. poruke koju su članovi te navijačke grupe poslali Budimiru - kaže izvor i dodaoje da ovo nije prvi put da deo kriminalne grupe koji se nalazi na slobodi na ovaj način obeležava rođendane svojih uhapšenih kriminalnih saradnika.

Šokantan poruka na društcvenim mrežama Foto: Društvene Mreže

- Ovo nije prvi put od hapšenja klana da se organizuju ovakve proslave rođendana pripadnicima koji su iza rešetaka. "Principi" su slavili i rođendan Marka Miljkovića i to pored grafita koji se nalazi u blizini kuće Zdravka Radojevića, jedne od žrtava ove kriminalne grupe. Mural posvećen Zdravkovom preminulom bratu prekrečili su i nacrtali grafit svoje grupe, a potom su postavili transparent i napravili bakljadu za Miljkovića. Takođe, na dan rođendana Veljka Belivuka, njegovi saradnici preko jednog radija poručuju pesme za njega i ostavljaju mu poruke - podseća naš sagovronik.