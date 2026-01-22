Slušaj vest

"Robu, pare, krvnike - sve ćeš da nam daš do zadnjega. Jedino to može da te održi u životu", jedna je od poruka koju je odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer poslao "škaljarcu" Miletu Raduloviću Kapetanu u vreme kada su ga otetog u jednoj kući u Spužu, prema tvrdnjama crnogorskog tužilaštva, držali Veljko Belivuk i Marko Miljković.

Prema dokumentima crnogorskog tužilaštva Radulovića su namamili da sam dođe u kuću najveće krtice u ratu klanova, Ratka Živkovića, s obzirom da mu je Radulović verovao jer su navodno bili kumovi. Dve meseca Mile Kapetan navodno je držan u kući, a preko njegovog Skaj aparata, Belivuk i Miljković uspeli su da namame brojne "škaljarce" u smrt jer su se dopisivali u njegovo ime. Istovremeno, Zvicer je s Kapetanom razmenjivao glasovne poruke, u kojima mu je poručio da će "sačuvati svoj, ali i život svoje porodice ukoliko bude radio sve što mu se kaže".

Mile Radulović Kapetan Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

Mile Kapetan: Ti sam odluči što ćeš sa mnom. Kako god ti odlučiš, to je to. Samo ako može, samo da me ne mučite u vezi starog drugarstva... Ja stvarno u ratu nisam učestvovao, jer bi znao ti to, a znali bi i drugi. Što se tiče rata i što se tiče drugoga, meni je sve počelo od Alana (prim. aut. Kožara ubijenog u julu 2020. na Krfu). I to je jedina komunikacija moja oko tih stvari što se tiče tih stvari da sam ja htio nekome nešto da naudim. Za dalje, ako se planira da se rat završi, ja tu mogu dosta da uradim. Samo mi treba vremena i dajem reč da će to tako da bude. Ali mi treba vremena za to, jer će svi poslušati...

Iz komunikacije Zvicera i Radulovića, proizilazi da su nekada bili u prijateljskim odnosima, ali i da Zvicer nema nameru da okonča rat klanova dok ne budu mrtvi svi koji su mu "braću ubijali i ruke okrvavili". Kapetanu poručuje da zna da je počeo da radi "grđe stvari od Alana". Inače, Alan Kožar kog pominju u razgovorima bio je jedan od vođa šklaljarskog klana i ubijen je na ostrvu Krf u iznajmljenoj vili u julu 2020.

Zvicer: Nego ćeš ti sad ođe da nam kažeš, koga ćeš ti da nam daš. Te koji su okrvavili ruke i ubijali našu braću. Bez ičega, bez ikakvog povoda. Te ćeš da nam daš. Za njih okončavanja rata dok su živi - nema. A ovu decu što ste uveli u rat, oni nas ne interesuju. Ti nas ne interesuješ, budalčino jedna, razumeš li, ali ćeš da radiš ono što se dogovorimo.

Mile Kapetan: Sve te razumem što pričaš, ali ja u taj rat nisam učestvovao. Niti mi je palo na pamet. Ti dobro znaš da bi neko nešto čuo da je bilo od mene. A druga stvar, ja sa tobom nikada grke nisam imao, niti sam imao problema sa tobom da bih nešto tako. Uglavnom, ti odluči. Što god ti odlučiš, tako će biti, tu više nema izbora. Ako treba da stradam, da stradam, samo ako može da me ne mučite. Niko više neće biti prijetnja, a što se tiče manekena, znaš dobro, gledao si moje poruke...

Inače, maneken kog pominje Radulović je nadimak kojim su oslovljavali vođu škaljarskog klana Jovana Vukotića, koji je ubijen dve godine kasnije u Istanbulu.

Zvicer: Da smo hteli da te ubijemo, mi bi te ubili. Ne bi te vozali toliko, to da znaš. Jer smo videli da obećavaš i obećao si. Reč si dao, je li tako bilo?

Mile Kapetan: Jeste, tako je. To je to.

Radulović i Miljković Foto: Printscreen

Zvicer: Sad ćemo ovako, da mi objasniš prvo situaciju u Kotoru. Šklempo i to. Koga tu imate i što imate. Jednu slažeš li, neće se s tobom dalje pričati. Idemo grad po grad. Počni od Kotora, pa Budva, pa Cetinje, pa Bar, pa Podgorica...

Zvicer mu navodno, prema tvrdnjama crnogorskog tužilaštva, nabraja i druga imena, pita gde su Mikišon, Trkač, Milija, Mili, Kića, Nikola Dedović, Šklempo, "jer su svi okrvavili ruke". Za većinu njih, Radulović mu odgovara da ne zna ni ko su i ponavlja da bi sve mogao da reši "ali mu treba vremena".

Zvicer: Čuješ li ti što je tebe pitam? Đe su ovi što sam ti rekao, jadan ne bio. Nemoj da se zajebavamo. I da vrtiš jednu te istu priču. A đe Klakor? Đe je Trkač? Đe je Dedoviću brat? Opet te pitam isto. Ko je ubio kuma mojega? Našega druga i brata. Ko je ubio Baltića? Ko je postavio Dulu eksploziv? Ko je ubio Brdžu Roganovića, starog čoveka od 70 godina, stoko jedna?

Mile Kapetan: Ne znam šta da ti kažem. Od lokacija ne znam niko gde je, niti mogu da ti kažem bilo koga gde je. Sem da znam da su ovi u Kotor, tu, što se tiče Jovice... A što se tiče ostalih, nemam pojma gdje su... Niti ja koga pitam gde je i što... Moj rat je krenuo od Alana. I to je sve što mogu da ti kažem.

Miljković tvrdi da je Kapetan živ Marko Miljković i Veljko Belivuk, kojima se sudi u Srbiji za sedam ubistava, putem video linka uključeni su na suđenje za ubistvo Mileta Radulovića u Crnoj Gori. Oni su negirali da su ga oteli, mučili i ubili, tvrdeći da Skaj nije dokaz i da su fotografije fotošopirane. -Tvrdim da je Mile Radulović živ i zdrav i da sa tužilaštvom obmanjuje sud - izjavio je Miljković.

Miljković i Radulović Foto: Printsceen

Oteti Radulović, potom mu kaže i da je za načuo da je ubistvo Davorina Baltića, koji je likvidiran u Beogradu naručio "Kiki, koji je ubijen na Krfu", dok o ubistvu Roganovića tvrdi da ne zna ništa, ali da je načuo da su Igor Dedović i Stevan Stamatović koji su ubijeni u januaru 2020. u Atini "vodili sve".

Zvicer: Dobro, daćeš nam ovoga Klakora i Trkača, je li to u redu? Njih možeš odmah, pošto su se naoružali, kasarno naoružanje imaju. Sa brda snimaju Staroga (Slobodan Kašćelan) po celi dan. Uzeli smo vam onoga jednog nesretnika što ste ga ojadili na kamatu, pa nam je dosta toga rekao.

Međutim, pošto Kapetan uporno ponavlja da nema nikakve veze sa ratom klanova koji je počeo 2014. i u kom je ubijeno više od 70 ljudi, Zvicer navodno burno reaguje jer ne dobija konkretne odgovore.

Zvicer: Čudno to da General vojske ne zna ko ubija za njega. Baš me čudi to. Oćeš li ti da mi krenemo u mengele da te stavljamo druže? Oćeš li? A?

Kapetan, koji je ponavljao u početku da ništa ne zna, navodno je ipak pristao da izda Vukotića.

Zvicer: Kapetane, ovo ozbiljno moraš da shvatiš, Kapetane. Ti si nas do pre pet sati ubijao i milione si davao. I onda nam kažeš imaš dvesta hiljada. Pitamo te fino.

Radoje Zvicer teško ranjen u Ukrajini Foto: Privatna arhiva

Mile Kapetan: A za Jovicu Vukotića isto što si mi rekao. Imaju moje poruke drugovi ovde iz Beograda, sve moje poruke, što sam rekao za njega, kako sam rekao i kako ga gledam i to je moja bila želja da ja to završim na kraju. Tako da oko toga nema priče nikakve. I budi siguran da ću ja rado učestvovati sa vama da mu se glave dođe, što se tiče Jovice Vukotića lično.

Zvicer: Ostavi nam ga u amanet da se ne vatamo opet s tobom. To će ti biti jedina karta za izlaz i da putuješ po svetu sa porodicom. Slobodno Kapetane, to ti je taj amanet o kojem priča kum. I da te pošteno ispoštujemo, ispoštuj ti nas, inače, Kapetane, nije dobro sigurno. Jer krv nam veliku duguju, Kapetane. I ti si učestvovao u to, Kapetane.

Zarobljeni Radulović, kako proizilazi iz poruka, pristao je da namesti nekoliko saradnika iz škaljarskog klana, a vođi "kavčana" priznao je i ko se sve “talio” u švercu kokaina pod okriljem njegove ekipe i koliki je čiji udeo bio, i za koja ubistva je korišćen taj novac.

Između ostalog, potvrdio mu je da je deo novca otišao za planiranje Zvicerovog ubistva u maju 2020. u Kijevu u Ukrajini. Podsetimo, vođa kavačkog klana tada je teško ranjen, a sigurne smrti spasila ga je supruga Tamara Zvicer koja je zgrabila pištolj teško ranjenog muža i zapucala na "škaljarce".

Tamara i Radoje Zvicer Foto: detective-info.com.ua, Privatna Arhiva

Zvicer: Koliko novca imaš u šteku?

Mile Kapetan: Imam oko 160.000 u Crnoj Gori i isto toliko u Srbiji, kunem se da je to sav novac koji imam.

Zvicer: Ostavio si porodicu sa 150 hiljada, a milion i 200 si poslao u Ukrajinu onima što su mene iskantali.

Mile Kapetan: Da, to je tako, žao mi je, šta da ti kažem, ali je tako.

Inače, u vreme dok su ga Belivuk i Miljković držali otetog u kući u Spužu, sa Radulovićevog Skaj telefona pisali su poruke "škaljarcima" kojima je postalo jasno da imaju krticu i da ih neko namešta. Prvi na kog su posumnjali bio je Risto Mijanović, ali su neposredno pre nego što su otmičari ubili Kapetana u decembru 2020. shvatili da je to ipak on.

Vukotić: Oćeš da se izvučeš, ne možeš se nikad izvući, ni ti, ni tvoji Kosovari. Ni panter, ona pihtija smrdljiva koja nas je sistematski sa tobom radila. Svalio na Sava (Lopičića), pa na Bobana (Baćovića), pa na Rista. Ima li još koji, moj Kapetane, da na nekog svališ? Samo sam ti ja meta, tebi i Radojki (Zvicer) smrdljivoj. Kakav god da je čovek, bolji je od tebe, bar nije izdao svoju braću i drugove, pihtijice mala koja preko Sky ratuje.

Vukotić i Radulović Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

Vukotić mu, ne znajući da ga u to vreme drže otetog i preko njega namamjuju "šklaljarce", poručuje da zna da je on prodao Lazara Vukićevića i Aleksandra Šarca.

Vukotić: Ubijaju ti Velja (Veljko Belivuk) i kumovi ljude za njih, a ti uzimaš pare od svih. Prodao si Lazu i Šarca pokušao, pa sam te tada provalio. Mali Salvatore te provalio, sreća, svi to već imaju. Salvatorea i Šarca si poslao da otvore Sky Velji krmku, hahaha. Pa ti nije pošlo za rukom. Ali Lazar je rekao ocu ako ga nema, da si ga ti ubio, idiote jedan.

Vukotić: Ovo će biti zapisano u istoriju kriminala, ovo niko nikad napravio nije.

Podsetimo, preko Kapetanovog telefona, prema optužnici iz Srbije Miljković je slao prouke Vukićeviću da dođe u Ritopek da "muče vepra", aludirajući na Belivuka. Na dan kada je Kapetan otet 1. oktobra 2020. namamili su njega, a pokušali su i Aleksandra Šarca, ali on je posumnjao i nije otišao. Šarca su, međutim, prema optužnici u oktobru iste godine ubili pripadnici vračaraskog klana.

- Ništa mi draže nema nego što smo Lazu odrali, znači brate ja ne mogu da ti opišem... Vidi, odrali smo Lazu, odrali smo Kasapa (Hodžića), odrali smo Zeta (Spahića) i evo ga Kapetan, i njega ćemo da oderemo za koji dan, znači burazeru četvorka danas, ubili smo ih, i to sve ključni - poslao je navodno Miljković preko Skaja toga dana poruku. Damir Hodžić i Adis Spahić namamljeni su sa Kapetanom, ali su oni ubijeni istog dana.