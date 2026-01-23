Slušaj vest

U Okružnom sudu u indonežanskom gradu Denpasaru zbog mafijaške likvidacije Živana Radmanovića (32), koja se desila u junu prošle godine u luksuznoj vili na Baliju, jedan od okrivljenih Džoškun Mevlut (23) otkrio je da je zločin počinio zbog novca koji mu je trebao za veridbu!

Na poslednjem ročištu koje se održalo pre nekoliko dana, okrivljeni Džonškun Mevlut detaljno je opisao kako je došlo do "prljavog posla" i koji je zapravo bio cilj, navodeći da u planu nisu imali ubistvo već uterivanje duga Sanaru Ganimu (35), inače prijatelju i pašenogu ubijenog Radmanovića, koji prema njihovim dosadašnjim izjavama na suđenju, uopšte nije bio meta. Da podsetimo, zbog ubistva Radmanovića i ranjavanje Ganima 14. juna 2025. pored Mevluta terete se i njegovi sunarodnici iz Australije, Topou Paša Midolmor (37) i Darsi Frančesko Dženson (27) kojima se na teret stavlja da nije učestvovao u izvršenju krivičnog dela, ali je logistički pomogao napadačima.

1/8 Vidi galeriju Suđenje za ubistvo Živana Radmanovića Foto: EPA Made Nagi

Pare za veridbu

- Trebao mi je novac za veridbu i morao sam da ga nađem! Jedan prijatelj iz Australije mi je rekao da ima posao za mene na Baliju. Pristao sam. Ime osobe koja me je angažovala za posao na Baliju iz bezbednosnih razloga neću navesti, a to je inače, opasan tip čije pravo ime ni ne znam, u pitanju je samo nadimak. Moj posao je bio da zastrašim osobu, tačnije Sanara Ganima, i da od njega naplatim dug. Pristao sam na to i obećan mi je novac nakon što obavim posao - rekao je na suđenju Mevlut, navode lokalni mediji:

Sanar Ganim teško ranjen u pucnjavi Foto: screenshot Not Guilty tv, Društvene Mreže

- Pasoš Sanara Ganima sam dobio preko telefona, tačnije preko grupne poruke. Dobio sam obaveštenje i da je u vili samo Ganim i da nema nikoga sem njega unutra, ali se to kasnije ispostavilo kao netačna informacija. Po prethodnom dogovoru Topou i ja smo došli na adresu i trebalo je samo sa pištoljima da upadnemo i uplašimo muškarca koji je dugovao novac. Kada smo ušli u vilu, razdvojili smo se jer smo mislili da je lakše ukoliko ne idemo zajedno, mislili smo pre ćemo ga brže naći, odraditi posao i pobeći.

Međutim, kako je okrivljeni, kome preti smrtna kazna zbog ubistva Srbina Živana Radmanovića, koji je imao državljanstvo Australije gde je godinama živeo i radio, stvari su se zakomplikovale jer je u vili bilo petoro ljudi.

1/18 Vidi galeriju Mesto ubistva, dokazi i rekonstrukcija zločina na Baliju Foto: screenshot Not Guilty tv

"Plati dug!"

- Razdvojili smo se jer je vila imala mnogo soba. Naišao sam na Sanara i počeo da mu pretim kako ću ga upucati ukoliko ne plati dug. On je počeo da vrišti. Dao sam mu smao upozorenje, nisam pucao. Rekao sam mu da ne komplikuje situaciju, ali je on počeo da viče i tražio da izađem iz kuće, tvrdeći da ne zna zašto sam došao - rekao je okrivljeni u sudu i dodao:

- Ne znam kako se desilo, ali sam pucao u Sanara. Mislim da sam ispalio sedam hitaca u njegovom pravcu. Čuo sam i pucnjavu koja je dolazila iz druge sobe. Odlučio sam da pobegnem, nisam tražio Topou.

Kako je potom objasnio, ne zna kako je Živan ubijen, ali veruje da je do ubistva dovela greška. Nakon toga za reč se javio i okrivljeni Topou Paša Midolmor koji je opisao kako je došlo do pucnjave.

Živan Radmanović sa suprugom Jasmin koja je bila u vili tokom ubistva Foto: Facebook

- Prihvatio sam posao jer su mi bile potrebne pare. Plan i prvobitni dogovor bio je da se Sanar Ganim samo zastraši i da mu se da upozorenje da se plati dug koji ima prema tom čoveku iz Australije. Pucao sam u Živana jer sam mislio da je u pitanju Sanar - rekao je okrivljeni i dodao:

- Hodao sam prema kupatilu i video sam da neki muškarac drži nešto u ruci. Trčao je prema meni, poslednje čega se sećam da sam pucao u njega. Nisam bio svestan da pucam i koliko hitaca sam ispalio. Nisam hteo da ga upucam i jako mi je žao zbog toga, ali sve se brzo odigralo. Pitao sam Mevluta tokom bekstva da li sam ubio Sanara, on mi je rekao da nisam i da sam pucao u pogrešnu osobu. Disao je kada smo pobegli. Izjavljujem saučešće i jako mi je žao što je do ovoga došlo.