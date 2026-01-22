Tokom prepodneva Hitna pomoć je reagovala u vrtiću u Blacu, jer je osamnaestomesečna beba imala tegobe,odnosno aspiraciju.
HOROR U VRTIĆU U BLACU, OTROVANA BEBA HITNO PREBAČENA U BOLNICU: Baka greškom sipala benzin u flašicu za vodu?
Pod oznakom hitno, u pratnji pedijatra, beba je prebačena u Opštu bolnicu Prokuplje, a onda odatle u niški Klinički centar .
Prema prvim informacijama, najverovatnije je baka deteta greškom u flašicu za vodu sipala medicinski benzin.
