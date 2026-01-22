Slušaj vest

Pod oznakom hitno, u pratnji pedijatra, beba je prebačena u Opštu bolnicu Prokuplje, a onda odatle u niški Klinički centar .

Prema prvim informacijama, najverovatnije je baka deteta greškom u flašicu za vodu sipala medicinski benzin.

