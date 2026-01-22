Slušaj vest

U beogradskoj Palati pravde u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, u toku je sastanak roditelja ubijene i ranjene dece u "Ribnikaru" i njihovih punomoćnika sa postupajućim tužiocima u postupku koji se vodi zbog zločina u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" koji se dogodio 3. maja 2023. 

Kako Kurir saznaje, tema sastanka je početak ponovljenog suđenja Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima maloletnika koji je kobnog dana ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja škole. 

Podsetimo, početak ponovljenog suđenja zakazan je pred Višim sudom u Beogradu za 29. januar. 

miljana vladimir kecmaovic.jpg
Počinje ponovljeno suđenje Vladimiru i Miljani Kecmanović Foto: Privatna Arhiva, Nenad Kostić, Petar Aleksić

- Roditelji dečaka ubice, Vladimir i Miljana Kecmanović prvom presudom bili su osuđeni na 17 i po godina zatvora, ali je Apelacioni sud u Beogradu tu presudu ukinuo i naložio novo suđenje. Početak postupka koji će krenuti iznova zakazan je za sledeći petak - podseća sagovornik Kurira. 

Podsetimo, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović izjavio je ranije da od ponovljenog postupka očekuje da će biti maksimalno efikasan i da će biti sproveden bez odugovlačenja.

- Takođe, Više javno tužilaštvo u Beogradu očekuje da će Viši sud ponovo doneti osuđujuću presudu i da će okrivljene Vladimira Kecmanovića i njegovu suprugu Miljanu Kecmanović, u skladu sa prikupljenim dokazima i stepenom njihove krivice, osuditi na maksimalne zatvorske kazne, kao što to tužilaštvo predlaže od samog početka postupka i na čemu će insistirati do kraja - rekao je Stefanović, pošto je Viši sud zakazao novo suđenje.

Vladimir, Kosta, Miljana Kecmanovic, foto Nemanja Nikolic, Petar Aleksic, Privatna arhiva.jpg
miljana vladimir kecmaovic.jpg
Vladimir, Kosta, Miljana Kecmanovic, foto Nemanja Nikolic, Petar Aleksic, Privatna arhiva.jpg
Vladimir, Kosta, Miljana Kecmanovic, foto Nemanja Nikolic, Petar Aleksic, Privatna arhiva.jpg