U beogradskoj Palati pravde u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, u toku je sastanak roditelja ubijene i ranjene dece u "Ribnikaru" i njihovih punomoćnika sa postupajućim tužiocima u postupku koji se vodi zbog zločina u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" koji se dogodio 3. maja 2023.

Kako Kurir saznaje, tema sastanka je početak ponovljenog suđenja Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima maloletnika koji je kobnog dana ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja škole.

Podsetimo, početak ponovljenog suđenja zakazan je pred Višim sudom u Beogradu za 29. januar.

Počinje ponovljeno suđenje Vladimiru i Miljani Kecmanović Foto: Privatna Arhiva, Nenad Kostić, Petar Aleksić

- Roditelji dečaka ubice, Vladimir i Miljana Kecmanović prvom presudom bili su osuđeni na 17 i po godina zatvora, ali je Apelacioni sud u Beogradu tu presudu ukinuo i naložio novo suđenje. Početak postupka koji će krenuti iznova zakazan je za sledeći petak - podseća sagovornik Kurira.

Podsetimo, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović izjavio je ranije da od ponovljenog postupka očekuje da će biti maksimalno efikasan i da će biti sproveden bez odugovlačenja.