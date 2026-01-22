Slušaj vest

Na auto-putu u smeru ka Novom Sadu, u blizini Dušanovca, danas je došlo do opasnog incidenta. Vozači na ovoj deonici puta morali su da uspore i ostali su u potpunom čudu zbog onoga što su videli ispred sebe.

Prema navodima očevidaca, usledila je jurnjava između dva vozila. Bela "škoda" je sve vreme jurila "smarta", presecajući trake i dovodeći i druge učesnike u saobraćaju u opasnost.

Nakon toga, prema rečima očevidaca, iz bele "škode" su izašle dve osobe i fizički napale mladića koji je izašao iz "smarta", navodi stranica moj_beograd.

Navodno, pre samog fizičkog sukoba, mladić je gađan metalnim šipkama iz vozila u pokretu.

Okolnosti incidenta i eventualni stepen povreda za sada nisu poznate.

Kurir.rs/Blic

