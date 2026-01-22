Na auto-putu u smeru ka Novom Sadu kod Dušanovca danas se odigrala prava drama, jurnjava dva automobila poput one u akcionim filmovima, a da stvar bude gora nakon jurnjave usledila je i tuča.
zastrašujući incident
SULUDA POTERA NA DUŠANOVCU: Letele metalne šipke po auto-putu?! Škoda jurila smarta, a onda je usledila i tuča?!
Slušaj vest
Na auto-putu u smeru ka Novom Sadu, u blizini Dušanovca, danas je došlo do opasnog incidenta. Vozači na ovoj deonici puta morali su da uspore i ostali su u potpunom čudu zbog onoga što su videli ispred sebe.
Prema navodima očevidaca, usledila je jurnjava između dva vozila. Bela "škoda" je sve vreme jurila "smarta", presecajući trake i dovodeći i druge učesnike u saobraćaju u opasnost.
Nakon toga, prema rečima očevidaca, iz bele "škode" su izašle dve osobe i fizički napale mladića koji je izašao iz "smarta", navodi stranica moj_beograd.
Navodno, pre samog fizičkog sukoba, mladić je gađan metalnim šipkama iz vozila u pokretu.
Okolnosti incidenta i eventualni stepen povreda za sada nisu poznate.
Kurir.rs/Blic
Reaguj
Komentariši