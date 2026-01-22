Slušaj vest

Živko Bakić (43), vođa balkanskog kartela i bivši fudbaler, u koga je egzekutor ispalio čak devet hitaca, nije odmah usmrćen. Kako se sumnja, prošao je kroz pravu torturu dok je pokušavao da spase živu glavu.

Prema nezvaničnim rezultatima obdukcije, napadač mu je najpre pucao u stopala i noge, što je po rečima upućenih česta strategija profesionalnih ubica da žrtvu "prizemlje" i onemoguće joj bilo kakav beg. Tvrdi se da je Bakić ranjen i u ruke i stomak, te da je očajnički pokušavao da se domogne šume, ali da mu je, kada je ostao bez snage, napadač prišao i ispalio hitac u glavu.

Policija je Bakićevo telo zatekla 16. januara u šumi u blizini Puta za Malu Ivanču, nedaleko od Sopotа, delimično prekriveno snegom. Sumnja se i da je ubica planirao da ga potpuno prekrije, kao bi dobio sate ili čak dane prednosti nad policijom.

- Sve ukazuje na to da je ubica grozničavo rukama i granjem nabacivao sneg na telo likvidiranog Bakića. Međutim, nešto ga je u tom trenutku prekinulo. Da li je u daljini video svetla automobila ili je neko naišao, tek ubica je pobegao glavom bez obzira, ostavivši detlo delimično zatrpano - otkriva izvor blizak istrazi.

1/6 Vidi galeriju Mesto na kome je ubijen Živko Bakić Foto: Petar Aleksić

Kuća na adresi Put za Malu Ivanču, gde je Bakić bio u kućnom pritvoru sa nanogicom, danas je sablasno prazna, a istražitelji su fokusirani na komunikaciju bivšeg fudbalera u danima koji su prethodili ubistvu.

Bakiću se u Specijalnom sudu u Beogradu sudilo za šverc narkotika iz Južne Amerike. Kako se sumnja, on je 16. januara, po svemu sudeći, krenuo na dogovoreni sastanak sa, za sada, nepoznatom osobom. Bliskim ljudima je rekao da ga na određeni period ostave samog i ušetao je u šumu. Umesto poznatog lica, čegao ga je ubica. Motiv ove surove likvidacije, prema nezvaničnim informacijama, krije se u porukama razmenjenim preko kriptovane aplikacije.

- Utvrđuje se da li su ga izdali dugogodišnji saradnici - navodi sagovornik.

1/5 Vidi galeriju Čitulje za ubijenog Živka Bakića Foto: Privatna arhiva

Sahrana sutra na Bežaniji

Porodica, rodbina i prijatelji oprostiće se sutra od Živka Bakića. Bivši perspektivni fudbaler, u mlađim kategorijama nosio je dres nekoliko poznatih fudbalskih klubova, ali je njegovu sportsku karijeru prekinula porodična tragedija i smrt brata.