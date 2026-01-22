Slušaj vest

Živko Bakić (43), koji je 16. januara ubijen tokom boravka u kućnom pritvoru u blizini svoje vile u Sopotu, bio je vlasnik brojnih nekretnita, skupocenih satova i hotela u Crnoj Gori, a posle hapšenja je tvrdio da je sve zaradio legalno!

Posle hapšenja u septembru 2023. zbog sumnje da je bio jedan od organizatora balkanskog kartela, kom je 2021. zaplenjeno 324 kilograma kokaina koji je prekookeanskim brodom stigao iz Južne Amerike u Solun, na saslušanju je izjavio da je vlasnik menjačnice u centru Beograda od koje mesečno prihoduje oko 5.000 evra, kao i da zaradu ima od toga što je investitor jednog hotela u Sutomoru.

- Izjavio je da je vlasnik polovine stana od 88 kvadrata na Bežanijskoj kosi, u kom je u to vreme i živeo, zatim apartmana u Kuli Vest na Novom Beogradu od 97 kvadrata, dva garažna mesta u istoj zgradi, zatim da ima dva skupocena sata "Patek Filip" vrednosti od oko 100.000 evra, kao i da je "audi Q8", koji je u to vreme vozio, iznajmljen od jedne rent-a-kar agencije u Mihenu. Iznoseći lične podatke, naveo je i da se izdržava od zarade koju ostvaruje kao suvlansik firme iz Beograda, koja je oko 5.000 evra mesečno, kao i zarade koju ostvaruje kao investitor u gradnji hotela u Sutomoru - otkrio je izvor Kurira.

Ubijen u blizini kuće u Sopotu Foto: Petar Aleksić, Privatna arhiva

Kako navodi, ubijeni Bakić, kom se sudilo za šverc kokaina, tada je izjavio i da je po zanimanju magistar ekonomskih nauka sa završenim Ekonomskim fakultetom i master studijama na jednom privatnom univerzitetu.

Prema dokumentaciji iz postupka koji se vodio protiv Bakića, u vreme kada je sudski postupak pokrenut 2023. on nije živeo u kući u Sopotu u kojoj je bio u kućnom pritvoru, već na Bežanijskoj kosi.

- Prilikom pretresa njegovog stana u Ullici Ismeta Mujezinovića, pronađeni su mobilni telefoni, dva "Patek Filip" sata, brojni kupoprodajni ugovori za nekretnine, kao i veća količina gotovine u evrima, švajcarskim francima, kao dirhama Ujedinjenih arapskih emirata - navodi sagovornik Kurira.

Za sve pronađeno, Bakić je tvrdio da je legalno stekao, a optužbe da je učestvovao u međunarodnom švercu kokaina je odbacivao.

Bakić je, inače, u mladosti bio perspektivan fudbaler. Međutim, posle tragične pogibije rođenog brata navodno je napustio sport. Već 2013. je, kako se sumnjalo, počinio krivično delo u Beogradu, napustio je Srbiju i preselio se na Ibicu.

Prema pisanju španskih medija, na Ibici se zvanično bavio izdavanjem nekretnina, kuća i stanova turistima.

- Na Ibici je imao urednu boravišnu dozvolu i legalan posao sa luksuznim apartmanima, što mu je bio savršen paravan za narko-biznis. Međutim, uhapšen je zbog sumnje da je trgovao narkoticima u Španiji 2014, a potom po poternici Srbije zbog krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti i prebačen u zatvor Moron de la Frontera, u blok sa najopasnijim ekstremistima i teroristima - preneli su španski mediji.

Prema nezvaničnim informacijama iz medija, tokom tri godine boravka u španskom zatovru pokušavao je da dobije azil u toj državi, ali mu to nije pošlo za rukom.

Zvicer i Jakšić Foto: Privatna Arhiva

Inače, prema presretnutim Skaj porukama koje je tužilaštvo predložilo kao dokaz u postupku koji se protiv njega vodio pred Specijalnim sudom u Beogradu za šverc kokaina, on je sa teroristima koje je upoznao u zatvoru u Španiji nastavio da održava kontakt i pošto je pušten. Navodno, među porukama su fotografie pisama koja su mu stizala iz zatvora.

Veruje se da je tada napravio dobre kontakte i sa najvećim svetskim narko-bosom, Zoranom Jakšićem, koji je pod misterioznim okolnostima preminuo prošle godine u zatvoru u Peruu. Jakšiću se, takođe kao vođi balkanskog kartela, sudilo pred Specijalnim sudom u Beogradu, zbog učešća u švercu više od sedam tona kokaina.

Zahvaljujući kontaktu sa Jakšićem, koji su održavali i dok je narko-bos poznat kao čovek sa 1.000 lica, Bakić je navodno bio "prva ruka" za nabavku kokaina u Kolumbiji.

- Kokain je dobijao kao "prva ruka", a potom ga prodavao po višoj ceni. Imao je kontakt osobe za kupovinu, organizaciju transporta velikih količina kokaina prekookeanskim brodovima iz Južne Amerike u Evropu, Afriku, Australiju i Hong Kong. Njegova uloga je bila da organizuje transport, finansijera i koordinatora za kupovinu, utovar prevoz i istovar robe. Takođe, imao je osobu zaduženu za angažovenje posade broda - navodi se u optužnici protiv njega.

Iz presretnutih Skaj poruka proizilazi da su u međusobnoj komunikaciji članove posada broda zvali "popaji".

Inače, kokain zbog kog mu se sudilo zaplenjen je u januaru 2021. u Solunu.

- Vratio sam se poslu posle onog šoka - napisao je Bakić u februaru 2021. jednom od saradnika, nekoliko dana posle zaplene droge.

Saradnike je obaveštavao i da je u poslu bilo problema i da su "popaji" u novembru 2020. izgubili tovar u Brazilu, koji je trebalo da stigne u Veneciju.

Slikali kokain spakovan u torbe Foto: Privatna arhiva

- Oni kreteni popaji u posadi su sj....i nešto, izgubili robu u Brazilu, poispadalo im, i tek mi sad javili. Pale torbe u vodu na ubačaju, stoka kretenska, izgoreo sam - jedna je od poruka koju je poslao.

Inače, osim poruka, kako proizilazi iz dokumentacije, uživo je pratio kretanja brodova koji su vozili kokain na različite lokacije širom sveta.

- Saradnici koji su imali različite uloge, slali su mu i fotografije utovara, droge na brodovima, u kamionima - dodaje sagovornik Kurira.

Inače, značajnu ulogu u kriminalnoj grupi na čijem je čelu bio Bakić, imao je i Saša Momčilović koji je ubijen prošle godine u Španiji. Momčiloviću se inače sudilo u odsustvu, pošto je bio u bekstvu.

Momčilović ubijen u Marbelji Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

Kako je Kurir pisao, Živko Bakić je od hapšenja u septembru 2023. do prošle godine bio u pritvoru, kada mu je Apelacioni sud pritvor zamenio kućnim pritvorom s nanogicom. Kao i svaki pritvorenik, imao je svakoga dana pravo na redovne šetnje.

Upravo tokom šetnje, u petak, napadači su ga sačekali i ispalilli u njega više hitaca. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je namamljen na sastanak, a potom ubijen.

- Policija i Više javno tužilaštvo u Beogradu vode istragu, tokom koje bi trebalo da bude otkriven identitet napadača, ali i motiv ubistva Živka Bakića. Za sada se ne isključuje mogućnost da je vođa balkanskog kartela ubijen u ratu kriminalnih klanova, s obzirom na operativne informacije da je osim sa Jakšićem, bio u prijateljskim odnosima i sa vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom, koji je u bekstvu - otkrio je izvor iz istrage.

Inače, pored tela ubijenog nije pronađen njegov mobilni telefon, zbog čega se sumnja da su ga ubice odnele sa sobom, kako istražitelji ne bi otkrili s kim je dogovorio sastanak.