Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su A. U. (24) zbog sumnje da je naneo teške telesne povrede mladiću (19).

Incident se dogodio u utorak u jutarnjim časovima ispred ugostiteljskog objekta u Ulici Tošin bunar. Prema podacima iz istrage, osumnjičeni je fizički napao J. S, koji se u tom trenutku nalazio u društvu prijatelja.

Povređeni mladić je prevezen u medicinsku ustanovu gde mu je ukazana pomoć, a lekari su konstatovali teške telesne povrede.

Radom na terenu, policijski službenici su identifikovali napadača i lišili ga slobode u sredu. U saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, protiv A. U. je podneta krivična prijava za krivično delo teška telesna povreda.

Istraga o svim okolnostima ovog slučaja je u toku.