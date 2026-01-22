Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, u velikoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, danas je u prestonici uhapšen muškarac u čijoj je kući pronađen arsenal oružja! 

Prema nezvaničnim informacijama, lisice su stavljene D. Č. (51) zbog sumnje da je nezakonito držao oružje za koje nema dozvolu.

Među oružjem koje je pronađeno, kako sazanjemo su, malokalibarska puška, osam bombi, revolver, još jedan pištolj, kao i lovačka puška i velika količina municije. 

Istraga je u toku.

Ne propustiteHronikaPOGLEDAJTE SNIMAK DRAME NA BATROVCIMA, POLICIJA ZAUSTAVILA BMW Vozač ništa nije prijavio, ali je deo ispod tablica bio sumnjiv! Provukli ruku, pa se PRENERAZILI
collage.jpg
HronikaAKCIJA HAPŠENJA U BATAJNICI Muškarac i žena uhvaćeni sa drogom i oružjem!
17671168511684158180cacak-saobraćajna-policija-fotorina.jpg
HronikaVRAČARCI SPREMILI ARSENAL ZA LIKVIDACIJE NAJVIŠIH DRŽAVNIH FUNKCIONERA? Novi detalji istrage o zaplenjenom snajperu i eksplozivu u garaži na Novom Beograd
3.jpg
HronikaOTKRIVAMO! FITNES TRENER ČUVAO ORUŽJE ZA "VRAČARCE" Saslušan uhapšeni Aleksandar, a za šefom vračarskog klana se traga - spremali likvidaciju u Beogradu?!
collage.jpg