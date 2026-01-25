Slušaj vest

Iako su formalno bili pod budnim okom istražitelja, pojedini ljudi iz kriminalnog sveta završili su kao mete suparničkih ekipa. Živko Bakićposlednji je u nizu ubijenih kriminalaca koji su u trenutku smrti bili u pritvoru sa nanogicom.

Bakić je bio u kućnom pritvoru, ali mu je sud dozvolio izlazak u tačno određenim terminima. Prema dostupnim informacijama, Bakić je ubijen upravo tokom redovne šetnje, koja je bila prijavljena i evidentirana u sistemu elektronskog nadzora.

Živko Bakić Foto: Društvene Mreže

Napad se dogodio u šumi nedaleko od Sopota i kuće u kojoj je boravio u kućnom pritvoru, a egzekutor je odmah nakon pucnjave pobegao.

Sagovornici iz bezbednosnih krugova navode da je Bakić duže vreme bio u sukobu sa pojedinim kriminalnim grupama, zbog čega je, kako se sumnja, bio i pod prismotrom suparnika.

- Dosadašnja istraga navodno je utvrdila da je napadač pratio metu neko vreme, moguće čak i od trenutka kada je Živko Bakić odlukom suda iz klasičnog pritvora u kom je bio zbog šverca kokaina, prebačen u kućni pritvor sa nanogicom. Sumnja se da je opservacija žrtve trajala mesecima i da je tako napadač pribavio infromaciju da Bakić svakog dana u 14 časova napušta kuću i odlazi u jednočasovnu šetnju oko jezera Trešnja - podseća naš sagovornik.

Ivanović ubijen na dečijem igralištu

Pre Bakića, javnost je uzburkao slučaj pripadnika škaljarskog klana Filipa Ivanovića, koji je takođe imao nanogicu. Za razliku od Bakića, Ivanović je pobegao iz kućnog pritvora, i u momentu ubistva za njim su tragali nadležni organi.

Filip Ivanović Foto: Interpol

Njegovo napuštanje dozvoljene zone zabeležio je sistem, ali je on uspeo da se udalji pre nego što je pronađen. Nedugo nakon bekstva, Ivanović je likvidiran u elitnom naselju, Beogradu na vodi. Istraga je tada pokazala da je bio u ozbiljnom sukobu sa rivalima.

Ivanović je ubijen na dečijem igralištu hicem u glavu, a zbog sumnje da je počinio zločin uhapšen je Đorđe Z. (21) samo dvestotinak metara od mesta gde je ispalio smrtonosne hice.

Ivanović je, da podsetimo, u decembru 2024. pobegao iz kućnog pritvora u Beogradu nakon što je pokidao nanogicu i od tada je MUP Srbije tragao za njim. Koliko god Filip Ivanović verovao da je bezbedan, tada se ispostavilo da su napadači znali gde se nalazi.

- Činjenica da je osumnjičeni za ubistvo uhapšen svega dvestotinak metara od mesta zločina ukazuje da je Ivanović vrlo verovatno bio pod pratnjom pripadnika MUP Srbije koji su videli zločin i brzom akcijom uhapsili osumnjičenog, a ubrzo i saučesnika Marka P. (18). Znači, velika je verovatnoća da je Filip Ivanović istvoremeno bio i pod prismotrom "kavčana" i policije - kazao je izvor Kurira.

Pivce ubijen u svom krevetu

Na spisku ubijenih sa nanogicom nalazi se i Nikola Stanković, zvani Pivce, čije je ime godinama povezivano sa krivičnim delima.

Nikola Stanković Pivce Foto: Društvene Mreže, Kurir, Zorana Jevtić

I on je u trenutku likvidacije bio pod merama elektronskog nadzora. Njegovo ubistvo dodatno je uznemirilo javnost jer se dogodilo u njegovom porodičnom domu dok je spavao sa verenicom.

Napadači su, da podsetimo, nakon detaljnog plana 21. decembra 2024. nekoliko sati iza ponoći upali u porodični dom Stankovića koji je, inače, pokriven nadzornim kamerama i pucali u Nikolu Stankovića koji je prethodno sa porodicom proslavio krsnu slavu Svetog Nikolu.