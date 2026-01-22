Slušaj vest

Danas se dogodio saobraćajni incident na Temerinskom mostu, kada je kamion probio zaštitnu ogradu. 

Naime, kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "serbialive_vesti" pričinjena je veća materijalna šteta na teretnjaku, dok je srča razbacana svuda po putu. 

Nesreća se dogodila u smeru ka novosadskom naselju Klisa. 

Trenutno nije poznato šta je dovelo do ove nesreće, kao ni stanje učesnika. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

