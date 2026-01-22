Na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta, dok je srča razbacana po kolovozu u smeru ka novosadskom naselju Klisa
KAMION SE POPEO NA ZAŠTITNU OGRADU, SRČA SVUDA PO PUTU! Drama na Temerinskom mostu: Izbegavajte ovaj pravac! (FOTO)
Danas se dogodio saobraćajni incident na Temerinskom mostu, kada je kamion probio zaštitnu ogradu.
Naime, kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "serbialive_vesti" pričinjena je veća materijalna šteta na teretnjaku, dok je srča razbacana svuda po putu.
Nesreća se dogodila u smeru ka novosadskom naselju Klisa.
Trenutno nije poznato šta je dovelo do ove nesreće, kao ni stanje učesnika.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
