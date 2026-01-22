Slušaj vest

Suđenje pripadnicima kriminalne grupe koja se tereti za ubistva vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2020. u restoranu u Atini i Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na grčkom ostrvu Krf, odloženo je danas u Specijalnom sudu u Beogradu pošto je advokat Veljka Belivuka, advokat Dejan Lazarević podneo zahtev za izuzeće članova sudskog veća.

Lazarević je ovaj zahtev izneo danas, pošto je, kako je naveo protiv troje sudija podneo krivične prijave i smatra da oni ne mogu više nepristrasno da postupaju u predmetu.

Zahtev za izuzeće, ali i krivične prijave, kako je dodao, podneo je i protiv postupajućih tužilaca Saše Ivanića i Zorana Babića, glavnog javnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića.

Belivuk i Lazarević Foto: Zorana Jevtić, Marko Karović

- Protiv svih tužilaca i sudija sam podneo i krivične prijave i to zbog sumnje da su počinili tri krivična dela - neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, zloupotreba službenog položaja i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Poslao sam zahteve za izuzeće preporučeno, tiču se baš ovog krivičnog postupka i to statusa svedoka Srđana Lalića i Nikole Spasojevića, s obzirom na to da je prethodni zahtev za izuzeće odbila zamenica Mladena Nenadića i da to nije došlo do Zagorke Dolovac - rekao je Lazarević.

Podsetimo, Lalić i Spasojević u drugom predmetu protiv Belivuka i Miljkovića imaju status svedoka saradnika, dok su u ovom postupku "obični svedoci". U postupku koji Grčka vodi za zločine u Atini i na Krfu, oni su označeni kao okrivljeni i za njima je ta država raspisala međunarodne poternice.

- Imajući u vidu da su zahtevi za izuzeće podneti danas, kao i učestalost podnošenja zahteva za izuzeće, sumnja se da se zahtevi podnose u cilju odugovlačenja krivičnog postupka i odlaganja glavnih pretresa. Danas je sud odlučio da odloži glavni pretres, alić će sud ubuduće sprečiti svaku zloupotrebu prava učesnika u krivičnom postupku. Ubuduće ćemo ovakce radnje drugačije tretirari - rekla je sudija pre nego što je odložila suđenje i nastavak zakazala za 9. februar.

Izručenje Zdravkovića Srbiji Foto: MUP Srbije

Inače, u sudnicu je danas prvi put doveden kum Radoja Zvicera, optuženi Milovan Zdravković koji je nedavno uz neviđene mere obezbeđenja izručen iz Hrvatske. Međutim, njegov branilac Miro Orović zatražio je odlaganje suđenja jer Milovan Zdravković nije imao dovoljno vremena da se upozna sa optužnicom i pripremi odbranu.

- Samo optužnica ima više od 1.500 stranica. Nije sporno da su branioci upoznati sa slučajem, ali je važno da i okrivljeno bude upoznat sa tokom postupka i dokazima. Milovan Zdravković nije spreman da prati postupak, niti da iznese odbranu. On je izručen Srbiji 14. decembra i nije odmah dobio dokumentaciju, a takođe su bili praznici i advokati nisu imali tako česte posete - rekao je Orović, pa je sudija protiv njega postupak privremeno razdvojila.

Pre nego što je vraćen u pritvor, Zdravkovićje poslao poljupce supruzi, koja je sedela u publici iza neprobojnog stakla.