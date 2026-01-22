Slušaj vest

Srpkinja iz Čikaga Milica Šumaković nalazi se na crnoj listi najgorih kriminalaca predsednika SAD Donalda Trampa. Ona je osuđena na godinu i po dana zatvora zbog prevare sa naplatom osiguranja. Ovo je bila namenjena kao pomoć malim preduzećima koja su pretrpela veliki finansijski gubitak tokom pandemije kovida.

Milica je bila među sedam optuženih pred Okružnim sudom SAD u Čikagu zbog učešća u šemi koja je podnela više od 300 lažnih zahteva tražeći više od 40 miliona dolara beneficija iz Programa zajmova za ekonomske štete u katastrofama (EIDL).

Kao izvor olakšica prema CARES zakonu, EIDL program je bio namenjen pružanju pomoći u vidu zajmova ili grantova za pokrivanje obrtnog kapitala i drugih operativnih troškova za legitimna preduzeća koja su pretrpela gubitke prihoda kao rezultat pandemije Covid-19.

Foto: U.S. Department of Homeland Security

Milica i saučesnici tvrdili da su vlasnici firmi

Šumaković i njeni saučesnici tvrdili su u svojim zahtevima da su vlasnici i operateri različitih preduzeća u Ilinoisu i na Floridi.

Zahtevi i prateća dokumentacija sadržali su materijalno lažne prikaze o navodnim kompanijama optuženih, uključujući broj zaposlenih i iznose prihoda. Šema optuženih dovela je do toga da Američka administracija za mala preduzeća (SBA) isplati više od 16 miliona dolara lažnih beneficija. Šumaković je lično podnela i pomogla saučesniku Marku Nikoliću u podnošenju osamnaest lažnih zahteva kojima se tražilo više od 2,6 miliona dolara beneficija.

Šumaković (33) iz Čikaga, izjasnila se krivom prošle godine po saveznoj optužbi za elektronsku prevaru. Savezni okružni sudija Nensi L. Maldonado osudila ju je 25. aprila 2024. Šumakovićevu na 18 meseci saveznog zatvora i naložila joj da plati 1,68 miliona dolara na ime restitucije SBA-u.

Marko Nikolić (36) iz La Granža, Ilinois, i Branko Aleksić (34) iz Čikaga, izjasnili su se krivim za elektronsku prevaru i pranje novca.

Marko Nikolić je osuđen na četiri godine i dva meseca zatvora uz nalog da plati 6,9 miliona dolara restitucije, dok je Aleksić osuđen na dve godine i jedanaest meseci zatvora uz nalog da plati 575.000 dolara restitucije.

Preostala četiri optužena – Maja Nikolić (36) iz Brukfilda, Ilinois, Nebojša Simeunović (38) iz Lajonsa, Ilinois, Mihajlo Stanišić (34) iz Viloubruka, Ilinois, i Đorđe Todorović (33) iz Čikaga – smatraju se beguncima i možda trenutno borave u inostranstvu. Nalozi za njihovo hapšenje su izdati.

Obrazloženje presude

Presude su objavili Moris Paskval, vršilac dužnosti američkog tužioca za Severni okrug Ilinoisa, Šon Ficdžerald, specijalni agent zadužen za Istrage unutrašnje bezbednosti (HSI) u Čikagu, Heder M. Hil, vršilac dužnosti generalnog inspektora u Generalnom inspektoratu Ministarstva finansija za poresku upravu (TIGTA), Džastin Kembel, specijalni agent zadužen za kriminalističke istrage Poreske uprave (IRS-CI) u terenskoj kancelariji u Čikagu, i Hanibal Ver, generalni inspektor Američke administracije za mala preduzeća. Vladu su predstavljali pomoćnici američkog tužioca Kavita J. Babu i Brajan Hejs.

- Programi pomoći koje nudi CARES zakon bili su dizajnirani da pomognu malim preduzećima koja se bore da prežive pandemiju Covid-19. Naša kancelarija je posvećena radu sa našim partnerima iz organa reda na iskorenjivanju zloupotrebe ovih važnih programa i pozivanju na odgovornost svakoga ko pokuša da na prevaru profitira od njih - rekao je vršilac dužnosti američkog tužioca Paskval.

- Ova presuda je odličan primer onoga što se može postići kada savezne i lokalne agencije za sprovođenje zakona sarađuju. Nastavićemo neumorno da radimo na istraživanju kriminalaca koji pokušavaju da iskoriste vladu Sjedinjenih Država i da ih privedemo pravdi. -rekao je HSI SAC Ficdžerald

- Kazna izrečena Šumakovićevoj naglašava posvećenost savezne vlade pozivanju na odgovornost pojedinaca koji su prevarili vitalne programe koji su služili kao slamka spasa za preduzeća tokom pandemije. Ne pravite grešku: CI i njegovi partneri iz organa reda ostaju nepokolebljivi u svojoj posvećenosti pozivanju na odgovornost prevaranata koji su iskoristili programe pomoći za Covid zarad lične koristi - rekao je IRS-CI SAC Kembel.

Foto: Mark Schiefelbein/AP

Tramp je listu najgorih kriminalaca predstavio kao veliki uspeh svoje administracije i o ovim prevarantima je govorio na pres konferenciji koju je održao povodom prvih godinu dana mandata.