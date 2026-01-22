Dve osobe su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila na putu Čačak–Požega, u mestu Parmenac
STRAVIČAN SUDAR KOD ČAČKA! Dve osobe povređene, automobil potpuno smrskan (VIDEO)
Dve osobe su povređene u direktnom sudaru do kog je došlo večeras na putu Čačak - Požega, u mestu Parmenac.
Kako se vidi na snimku Instagram stranice "_rina.rs" pričinjena je veća materijalna šteta na vozila, od kojih je prednji deo jednog u potpunosti smrskan!
Trenutno nije poznato kako je došlo do nesreće, kao ni tačno stanje učesnika.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
