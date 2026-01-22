Slušaj vest

Dve osobe su povređene u direktnom sudaru do kog je došlo večeras na putu Čačak - Požega, u mestu Parmenac. 

Kako se vidi na snimku Instagram stranice "_rina.rs" pričinjena je veća materijalna šteta na vozila, od kojih je prednji deo jednog u potpunosti smrskan!

Trenutno nije poznato kako je došlo do nesreće, kao ni tačno stanje učesnika. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteHronika(MAPA) OVIM PUTEM SE ANA (20) KRETALA PRE TRAGEDIJE! Krenula od kuće za Beograd na fakultet, pa "audijem" sa Aleksandrom sletela s puta: SVI DETALJI!
Međuvršje automobil mesto nesreće Ana Radović
HronikaBEBA POVREĐENA U DIREKTNOM SUDARU KOD LUČANSKOG TUNELA: Bila u automobilu koji se zakucao u kombi! Još četvoro prevezeno u bolnicu
1728455318lucani-udes-tunel-fotorina.jpg
HronikaKAMION SE POPEO NA ZAŠTITNU OGRADU, SRČA SVUDA PO PUTU! Drama na Temerinskom mostu: Izbegavajte ovaj pravac! (FOTO)
whatsapp-image-20240312-at-11.17.33-am.jpg
Hronika4 POVREĐENA, TROJE LAKŠE, JEDAN TEŽE: Detalji saobraćajne nesreće u Brasini kod Loznice, automobil potpuno smrskan, pretvoren u hrpu lima (FOTO)
Viber patrole.png