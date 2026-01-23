Slušaj vest

Više od 81 kilograma marihuane, kao i oružje, vozila, mobilni telefoni i gotovo 3.000 evra u gotovini zaplenjeno je tokom sinoćnje i jutrošnje akcije tzv. kosovske policije u blizini Merdara, u kojoj je uhapšeno troje ljudi, saopšteno je iz osnovnog tužilaštva u Prištini i policije tzv. Kosova.

Kako je navedeno, policija je sinoć oko 23 časa nakon višemesečne istrage u blizini prelaza Merdare zaustavila kamion sa kosovskim registarskim oznakama, kojim je upravljao muškarac sa inicijalima H. S.

Tokom pretresa vozila pronađeno je 68 paketa sa sumnjivom supstancom sa koju se sumnja da je marihuana, ukupne težine 76 kilograma i 800 grama.

Nakon toga, policija je izvršila pretres i kuće osumnjičenog, gde je zaplenjeno vatreno oružje sa pet metaka kalibra 9,9 milimetara, dva automobila, jedan kamion, mobilni telefon i 2.950 evra u gotovini. Akcija je nastavljena i u četvrtak, kada su policijski službenici izvršili pretrese na još dve lokacije u Podujevu.

Tom prilikom pronađena su i dodatna količina narkotika, kao i sredstva za pakovanje.