Srbiju je sinoć potresla vest o stravičnom udesu u naselju Skela kod Obrenovca, gde je životno ugrožen tinejdžer star 16 godina.

Prizori na mestu nesreće bili su bukvalno kao iz filmova strave i užasa - od automobila je ostala samo gomila gvožđa, a borba za život mladića počela je istog trena.

Sve se odigralo oko 19 sati, kada je, kako se sumnja, zbog jezive brzine, vozač izgubio kontrolu i zakucao se takvom silinom da je odjeknulo celim naseljem. Jauk i zvuk lomljave stakla presekli su veče, a prvi koji su pritrčali ostali su nemi pred prizorom.

- Bilo je jezivo, krv na sve strane, auto zgužvan kao konzerva! Da saobraćajna policija i vatrogasci nisu stigli u rekordnom roku, ko zna šta bi bilo sa njim. Izvlačili su ga iz onog pakla, sekunde su odlučivale hoće li preživeti - kaže vidno potreseni očevidac.

Mladić je sa jezivim povredama i u nesvesnom stanju hitno transportovan u Urgentni centar. Lekari od sinoć ne izlaze iz operacione sale, a prema saznanjima, njegovo stanje je kritično. Cela porodica i prijatelji su u molitvama, dok se čekaju bilo kakve optimistične vesti iz bolnice.