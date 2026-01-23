Slušaj vest

Do nesreće je došlo u ulici Mila Manića Albante, kada je mladić, najverovatnije usled neprilagođene brzine, izgubio kontrolu nad vozilom. Auto je bukvalno preleteo put i zaustavio se tek nakon udarca u stablo.

Prizor na licu mesta bio je jeziv - od siline udara prednji deo automobila je zgužvan, a nesrećni tinejdžer ostao je zarobljen u olupini.

Dečak zadobio stravične povrede

Ekipa Hitne pomoći je maloletnika u besvesnom stanju, uz pratnju policije i pomoć vatrogasaca koji su sekli lim da dođe do njega, hitno transportovala u Urgentni centar. Nezvanično, dečak je zadobio prelom grudne i slabinske kosti, prelom sedmog pršljena, teška povreda i krvarenje pluća i pneumotoraks (pucanje plućne maramice).

Svedoci kažu da je prava sreća što su hitne službe stigle u rekordnom roku.

- Mladić je bio potpuno nepomičan. Vatrogasci su radili kao jedan da ga izvuku pre nego što bude prekasno. Da nisu reagovali tako brzo, pitanje je da li bi uopšte stigao do bolnice - priča izvor sa lica mesta.

Istraga je u toku, a policija proverava kako je došlo do toga da šesnaestogodišnjak upravlja vozilom i šta je tačan uzrok gubitka kontrole nad "alfom".