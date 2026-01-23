Slušaj vest

- Dao sam nalog da se izuzme flašica iz koje je dete pilo, kao i da se uzmu izjave od članova porodice i svih prisutnih u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ u Blacu koji su u tom momentu bili u ustanovi. Najvažnije je da dete bude dobro, a kada stigne izveštaj iz Policije i nakon svih provera, videćemo ima li eventualne odgovornosti i osnova za pokretanje krivične odgovornosti - kaže Dragiša Obradović, tužilac Višeg tužilaštva u Prokuplju.

Podsetimo, osamnaestomesečna beba iz Blaca koja je juče prepodne bila u vrtiću, nešto pre 10 sati ujutro dobila je tegobe, izgubila svest, ali je Hitna pomoć Doma zdravlja Blace ekspresno reagovala, te su u pratnji pedijatra dete sanitetm prebacili u Opštu bolnicu Prokuplje, odakle je nakon terapije sanitetom prevezeno na Pedijatriju UKC Niš.

Sinoć su iz UKC Niš rekli da je dete stabilno.

Povodom ovog slučaja, na naša pitanja, sinoć je odgovorila i direktorka ove ustanove Ana Stevanović.

Ona je u pisanom odgovoru rekla da prema prvim indicijama nema propusta zaposlenih.