Slušaj vest

U selu Kamenovo kod Petrovca na Mlavi rano jutros dogodila se teška saobraćajna nesreća, koja je, prema prvim informacijama, mogla da ima tragičan ishod, ali na svu sreću, izbegnuta je tragedija.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač putničkog automobila bio je u alkoholisanom stanju, a kako se saznaje, on je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad vozilom. Tom prilikom automobil je sleteo s kolovoza, nakon čega je usledilo prevrtanje.

Na fotografijama koje su objavljene na Instagram stranici 192_rs vidi se da je automobil potpuno smrskan, što jasno govori o sili udarca.

Uprkos stravičnim prizorima, vozač je, kako se saznaje, zadobio lakše telesne povrede i u trenutku dolaska ekipa Hitne pomoći bio je svestan i komunikativan. On je prevezen u najbližu zdravstvenu ustanovu radi daljih pregleda.