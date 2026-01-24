Slušaj vest

Milena Kitanović (34) iz Prokuplja preminula je u niškom Kliničkom centru, nakon operacije 11. januara, samo tri dana nakon što se sa bolovima u stomaku javila lekarima u Prokuplju.

Porodica tvrdi da lekari u Zdravstvenom centru u Prokuplju nisu reagovali adekvatno,već su Milenu sa CRP-om od čak 350 i visokom temperaturom, blizu 40, vratili kući da se leči. Ministarstvo zdravlja je odmah pokrenulo inspekcijski nadzor, dok Zdravstveni centar u Prokuplju istovremeno sprovodi internu kontrolu. Unutrašnja kontrola sprovodi se u Kliničkom centru u Nišu.

Miodrag Kitanović, otac preminule Milene ispričao je detalje za Kurir televiziju:

Milena Kitanović Foto: Kurir Televizija

- Sve se odigralo za nepuna tri dana. Kada je moja ćerka Milena dobila bolove, to je bio petak u prepodnevnim časovima. Bolovi su bili praćeni povišenom temperaturom, povraćanjem i dijarejom. Odmah smo otišli kod njenog izabranog lekara u Dom zdravlja. Doktorka Radica nam je odmah dala uput za Urgentni centar - priča nesrećni otac za Kurir televiziju i dodaje:

- Dok su pacijenti bili u čekaonici, dežurni doktor počeo je da viče, da tera, da psuje i da se izražava toliko vulgarno da ja to ne mogu da opišem. Mojoj Mileni i dalje nije bilo dobro. Insistirao sam kod sestre da je pregleda, jer u Urgentnom centru nema reda, gleda se težina bolova. Posle nekih dva sata čekanja doktor ju je pregledao. Ugradili su joj kanilu, uzeli krv i ništa više. U međuvremenu je bila i na hirurgiji. Dogovorili su se da joj se da terapija, odnosno infuzija. Bilo joj je malo bolje, temperatura je počela da pada, bolovi u stomaku su bili slabiji i pustili su je kući.

"Na pregled smo čekali sat vremena"

Kako kaže, Milena se najviše žalila na tretman zdravstvenih radnika, odnosno neadekvatno lečenje. Ono što ga najviše boli jeste to što je Milena u večernjim časovima, nakon što je primila infuziju, otpuštena na kućno lečenje.

Miodrag Kitanović Foto: Kurir Televizija

Milena je, kako njen otac tvrdi u kasnim večernjim satima u subotu ponovo dobila jake bolove. Na pregled su čekali skoro sat vremena:

- Nije bilo drugih pacijenata, samo moja ćerka u čekaonici. U jednom trenutku mi je ćerka rekla da idemo kući i da ćemo doći ujutru. Rekao sam joj da ne idemo, da nemamo gde i da ostanemo.

Kako kaže, sa jakim bolovima vratila se u subotu uveče. Ponovo je naišla na negodovanje lekara, ali su je tada zadržali na hirurgiji u Prokuplju, da bi, tvrdi otac, tek u nedelju bila prebačena u Klinički centar Niš i operisana u nedelju uveče. Lekari su dva puta pokušali da je reanimiraju na operacionom stolu, a zatim još jednom u intenzivnoj nezi. Nažalost, Milana je izgubila život minut do ponoći.

"Pravda je možda spora ali dostižna"

Otac je za Kurir rekao da je Milana imala sepsu, a pravi uzrok od čega je zaista preminula pokazaće obdukcija, za koju kaže da će rezultati stići tek za mesec dana:

- Tuga za detetom je ogromna. Ne dao Bog nikome da mu se ovo desi. Ovo radim samo da se istera pravda. Pravda je možda spora, ali je dostižna i sigurna. I da se jednom zauvek prekine sa takvim ponašanjem doktora prema pacijentima. Da su pokušali još u petak, ništa se ne bi desilo. Ne bih mogao da ih krivim da su pokušali i dali sve od sebe, pa da se, ne daj Bože, opet desilo. Ali oni su je pustili kući. To je sramota - zaključio je on.

Na kraju je dodao da se Milena bavila sportom i da do trenutka kada je osetila jake bolove nije bolovala niti se lečila od bilo kakvih bolesti.

