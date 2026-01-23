Slušaj vest

Protiv Marke P. (46), koja se tereti za ubistvo Petra P. (60) u Staroj Pazovi podignuta je optužnica, ali je ona,u fazi ispitivanja.

Ona se i dalje nalazi iza rešetaka jer joj je pritvor poslednji put produžen do 8. februara, kažu u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici.

- Sumnja se da je M. P., u toku noći između 17. i 18. jula prošle godine, u Staroj Pazovi, drvenim držaljem za sekiru zadala više udaraca u predelu glave suprugu, od kojih je on preminuo na licu mesta. Nakon toga, kako je saopšteno iz MUP-a, pozvala je P. G. i oni su u toku noći između 18. i 19. jula odvezli telo ubijenog do poljskog puta, gde su ga i ostavili, a predmete na kojima je bilo tragova krvi, bacili su u kukuruzište - prenosi Dnevnik.

mesto gde je pronađeno telo Petra P. Foto: Petar Aleksić

Policija je intenzivnim radom, rasvetlila ovaj slučaj i uhapsila osumnjičene. Lisice su stavljene na ruke Marki P. zbog krivičnog dela teško ubistvo, a P. G. zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.