Policija na teritoriji Beograda uhapsila je G. M. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo obljuba nad detetom.

Žrtva je njegova četrnaestogodišnja unuka koja je izjave dela u prisustvu majke

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti priveden na saslušanje.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je deda ovo teško krivično delo nad unukom izvršio u više navrata.

Slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje će sprovesti dalju istragu. Budući da je žrtva maloletno lice, istražni organi će preduzeti sve mere kako bi se zaštitio integritet deteta, a iskaz će biti uzet uz prisustvo stručnih lica i psihologa.

Krivični zakonik Srbije za obljubu nad detetom predviđa izuzetno stroge sankcije. Za najteže oblike ovog dela, posebno kada postoji srodstvo ili zloupotreba položaja, zaprećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor.

Sve nadležne službe, uključujući i Centar za socijalni rad, uključene su u pružanje podrške i zaštite žrtvi od samog trenutka prijave.