Povređenih nema
POŽAR NA TERAZIJAMA! VATRA BUKNULA U HOTELU: Više od 30 vatrogasaca vodilo borbu, a sumnja se da je ovo uzrok! (foto)
U jednom hotelu na Terazijama jutros oko 10.30 časova izbio je požar, a prema saznanjima Kurira, na lice mesta je odmah upućeno čak devet vatrogasnih vozila, a intervencija je usledila munjevitom brzinom.
- Uzrok požara je kvar na elektroinstalacijama, nakon čega je došlo do požara u jednom delu hotela. Na lice mesta odmah je izašlo devet vatrogasnih vozila sa čak 32 vatrogasca-spasioca - saznaje Kurir.
Požar na Terazijama Foto: Kurir
Zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji vatrogasno-spasilačkih ekipa, požar je brzo lokalizovan i ugašen, čime je sprečeno njegovo širenje na ostatak objekta.
Prema poslednjim informacijama, nije bilo povređenih lica.
