U jednom hotelu na Terazijama jutros oko 10.30 časova izbio je požar, a prema saznanjima Kurira, na lice mesta je odmah upućeno čak devet vatrogasnih vozila, a intervencija je usledila munjevitom brzinom.

- Uzrok požara je kvar na elektroinstalacijama, nakon čega je došlo do požara u jednom delu hotela. Na lice mesta odmah je izašlo devet vatrogasnih vozila sa čak 32 vatrogasca-spasioca - saznaje Kurir.

Požar na Terazijama Foto: Kurir

Zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji vatrogasno-spasilačkih ekipa, požar je brzo lokalizovan i ugašen, čime je sprečeno njegovo širenje na ostatak objekta.

Prema poslednjim informacijama, nije bilo povređenih lica.

