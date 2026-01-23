S obzirom na objavljeni snimak sa nadzornih kamera, izvor za Kurir ističe da ovakva smelost i organizacija viđeni su samo kod "Pink Pantera". Inače, to je banda kradljivaca skupocenog nakita, čiji su članovi mahom Srbi i ljudi sa Balkana.

- Sve ukazuje na njih, od načina na koji su upali u zlataru, preko načina bekstva. "Pink Paneri" su i u nekim ranijim pljačkama automobilima razbijali izloge juvelirnica - podseća sagovornik.