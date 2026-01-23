ISPLIVALI NOVI DETALJI FILMSKE PLJAČKE IZA KOJE STOJE PINK PANTERI: Umalo ubili ženu dok su jurili ka plenu! Vlasnik zlatare Karababa: To su bili profesionalci
Snimci sa nadzornih kamera otkrile su nove detalje drske i dobro isplanirane pljačke juvelirnice u tržnom centru "Forum" u nemačkom gradu Duizburgu, iza koje, kako se sumnja, stoji ozloglašena međunarodna kriminalna grupa "Pink Panteri".
Progovorio vlasnik juvelirnice
Vlasnik zlatare, juvelir Ferit Karababa, uveren je da su pljačkaši njegovu radnju tipovali.
- Znali su tačno gde da udare. Pogodili su aluminijumski profil, koji se odmah srušio - kaže potreseni Karababa. Inače, reč je o metalnom okviru radnje u koji je ubačeno staklo izloga.
Prema prvim procenama, lopovi su odneli oko šest kilograma zlata, a sama materijalna vrednost plena iznosi 800.000 evra! U tu sumu još nije uračunata ogromna šteta na objektu i instalacijama.
- To su bili profesionalci. Tačno su znali šta rade - kratko je dodao vlasnik juvelirnice. Vlasnik je za nemački portal WDR otkrio i zašto su pljačkaši koristili baš mali automobil.
- Veće vozilo ne bi moglo tako precizno da prođe kroz staklo. Ovako su morali da razbiju samo dvoja vrata. Sa širim automobilom bi morali kroz tri - objašnjava on.
Podsetimo, nekoliko maskiranih muškaraca, kao u akcionom filmu, zaletelo se, najverovatnije ukradenim automobilom pravo u stakleni izlog radnje! Nakon što su kolima probili prednji deo prodavnice, usledio je pravi haos - povadili su pajsere, sekire i počeli da lome vitrine sa nakitom.
Razbojnici su za svega nekoliko minuta razbili vitrine, pokupili zlatni nakit, spakovali plen u plastične kese i nestali kroz izlaz za slučaj opasnosti.
Pogledajte snimak filmske pljačke:
S obzirom na objavljeni snimak sa nadzornih kamera, izvor za Kurir ističe da ovakva smelost i organizacija viđeni su samo kod "Pink Pantera". Inače, to je banda kradljivaca skupocenog nakita, čiji su članovi mahom Srbi i ljudi sa Balkana.
- Sve ukazuje na njih, od načina na koji su upali u zlataru, preko načina bekstva. "Pink Paneri" su i u nekim ranijim pljačkama automobilima razbijali izloge juvelirnica - podseća sagovornik.
Ženu zamalo udarili kolima pre pljačke
I policija sumnja da iza provale stoji organizovana kriminalna grupa. U Duizburgu je formiran poseban istražni tim koji intenzivno radi na slučaju, a sledi i ispitivanje svedoka.
- Istražitelji prikupljaju sve deliće mozaika i traže svedoke koji su videli počinioce pre bekstva. Snimci sa nadzornih kamera pokazuju da je u tom trenutku bilo i ljudi u pešačkoj zoni. Jednu ženu zamalo nisu udarili vozilom jureći ka izlogu zlatare u koji su se zakucali - saopštio je portparol policije.
Potraga za kradljivcima dragulja je u toku, a ne isključuje se mogućnost da iza svega stoji banda pljačkaša, koju mahom čine ljudi sa naših prostora, a koji se nazivaju "Pink Panteri".
Posebnu pažnju izaziva činjenica da su zaštitni stubići, koji inače sprečavaju ulazak vozila u centar grada, tokom noći bili spušteni.
Prema objašnjenju gradskih vlasti, noću "nema opasnosti za pešake", što su razbojnici očigledno znali i iskoristili.
Istraga je u toku, a za sada pitanja ko su maskirani razbojnici i gde je završilo zlato, ostaju bez odgovora.